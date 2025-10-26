"Dušo moja, ti si kineska Karleuša": Aca Lukas brutalno izvređao Milicu Pavlović, poručio joj da nema intelekta

Aca Lukas odgovorio na izjavu Milice Pavlović o duetu koji je obrisan - rekao da laže, kao i da je umislila da je Madona

Pevačica Milica Pavlović je nedavno održala konferenciju za novinare povodom završetka turneje i predstojećeg spektakla zakazanog za halu Čair u Nišu, na kojoj se osvrnula na sukob sa Acom Lukasom koji je rezultirao brisanjem njihovog dueta.

Milica je tad otkrila da je duet sa Lukasom prepevala sa drugim pevačem i da je baš briga kako će on reagovati.

"Tu pesmu sam ja snimila sa nekim još pre godinu dana, nego nikako da je objavim. Neću tek tako da pustim tu pesmu, rađena je po mom kroju. Fivos je radio tu pesmu upravo za mene, a Aca me je zvao i pitao da uradimo duet", ispričala je Milica.

Sada se ovim povodom oglasio i Aca Lukas, i u videu koji je snimio rekao da "Milica laže", ali i da nema dovoljno intelekta da se svađa s njim.

"Lutko, porašće ti rep od tolikog laganja. Pod jedan: Nikakav ti nisi pritisnula delete, niti si obrisala duet koji smo snimili ti i ja, nego ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća- u dogovoru sa mnom iz tebi jako poznatih razloga, poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Znaš zašto je to tako, a zna i sud.

Ti nisi ništa izbrisala nego si dobila zabranu. To ti je prva laž.

Druga, i nije laž jer kad čovek laže treba da laže pametno, a ti lupetaš gluposti, dušo moja.

Pa, da li će neko da ti poveruje kad kažeš da sam ja tebe jurio da snimimo duet? Da li misliš da ima neko ko će da ti poveruje osim ovih tvojih indijanaca što se oko tebe batrgaju? Pa, lutko moja da li meni treba tvoja popularnost?

Ja sam tu popularnost imao kad sam bio mali.

Da ti kažem nešto, što se tiče popularnosti, saberi sve karte koje si imala letos na tvojoj turneji, koje si prodala, mislim da nećeš imati kao ja na jednom koncertu koji sam imao. Tako da i ti i ovi tvoji oko tebe, ove zvezde, zvezdice i zvezdetine, i ovi menadžeri koji te hvale da si velika zvezda… sad me slušaj dobro – najbolje bi ti bilo da se batališ ličnosti koje su za tebe ogromne.

Znaš da sam ti bio u žiriju, znaš da sam rekao da ćeš biti zvezda, ali ti si to pogrešno shvatila. Ti misliš da si Madona. A ti si kineska Karleuša. 'Karleuša made in China'. Imaš talenta, ali nemaš talenta da se raspravljaš i svađaš, nemaš intelekt za to. Radi svoj posao, a ne da pričaš i da lažeš”.

