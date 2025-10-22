logo
"Lukasu sam obrisala duet, i Karleušin bih ali nije moj": Milica Pavlović brutalno iskrena o kolegama

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Milica Pavlović je okupila medije povodom predstojećeg koncerta u Nišu, te progovorila iskreno o mnogim temama.

"Lukasu sam obrisala duet, i Karleušin bih ali nije moj": Milica Pavlović brutalno iskrena o kolegam Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Na konferenciji za novinare povodom završetka turneje i predstojećeg spektakla zakazanog za halu Čair u Nišu pod nazivom "Kraljica juga 2", 26. decembra, Milica Pavlović iskoristila je priliku i da prokomentariše sve aktuelne teme sa estrade, ali i da raščisti odnose sa pojedinim kolegama.

Između ostalog, pričala je da ne razumije zašto je Snežana Đurišić mrzi, ali i da bi i Karleuši skinula duetsku pjesmu ali nije njena, dok je duet sa Lukasom prepjevala sa drugim pjevačem i da je baš briga kako će on reagovati.

"Tu pjesmu sam ja snimila sa nekim još prije godinu dana, nego nikako da je objavim. Neću tek tako da pustim tu pjesmu, rađena je po mom kroju. Fivos je radio tu pjesmu upravo za mene, a Aca me je zvao i pitao da uradimo duet", ispričala je.

Ekipa MONDA je sve zabilježila. Poslušajte njene izjave koje će nesumnjivo izazvati buru na estradi 

O duetu s Karleušom: "Blokiraš me, ja stisnem delete"

Na pitanje da li bi obrisala i duet sa Jelenom Karleušom "Mašala", Milica je bila oštra:

"Pjesma nije u mom vlasništvu, ne mogu da odgovorim. Kad je u mom vlasništvu, blokiraš me, ja stisnem delete!"

Tagovi

Milica Pavlović Aca Lukas Jelena Karleuša

