Brzinski recept za tortilja lazanje: Super ideja za ručak kada nemate puno vremena

Kada vam treba ideja za brzi ručak, sjetite se ovog recepta za tortilja lazanje koje su spremne za oko pola sata.

Izvor: YouTube/PastaGrannies

Za sve ljubitelje lazanja koji nemaju uvijek vremena za njihovu dugu i složenu pripremu, ova verzija sa tortiljama predstavlja savršeno rješenje.

Ima sve što i ona, sos sa mesom, kremasti bešamel i zapečeni sir, ali na znatno brži i jednostavniji način. Umjesto kora za lazanje koriste se tortilje, koje tokom pečenja lijepo upiju sokove i omekšaju, ali ipak zadrže blagu strukturu koja daje poseban šmek svakom zalogaju.

Završni sloj, obogaćen topljenim sirom, stvara finu, blago hrskavu koricu koja savršeno zaokružuje cijelo jelo. Ovo je idealan izbor za porodični ručak ili večeru kada želite nešto zasitno, praktično i spremno za manje od sat vremena.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

6 velikih tortilja

Sos sa mesom:

1 glavica crnog luka

2 srednje šargarepe

450 g mljevenog mješanog mesa

500 ml pasiranog paradajza

so, biber, bijeli luk, čili (po ukusu)

Bešamel sos:

100 g putera

2 kašike brašna

500 ml mlijeka

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

100 g kačkavalja za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema sosa sa mesom

Na malo ulja propržite sitno sjeckan crni luk i rendanu šargarepu dok ne omekšaju. Dodajte mleveno meso i pržite dok ne promijeni boju. Zatim sipajte pasirani paradajz i začinite po ukusu. Ostavite da se krčka nekoliko minuta dok se sos blago ne zgusne.

2. korak: Pravljenje bešamela

U posebnoj šerpi otopite puter, dodajte brašno i kratko propržite. Postepeno dolivajte mleko uz stalno mješanje kako bi dobili gladak sos. Začinite solju i kuvajte dok se ne zgusne. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

3. korak: Slaganje

U okruglu posudu za pečenje slažite red tortilja, zatim fil od mesa, pa bešamel sos. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sve sastojke, završavajući sa slojem bešamela.

Umjesto mješanog mesa, možeš koristiti samo junetinu ili piletinu, u zavisnosti od ukusa.

4. korak: Pečenje

Prekriti posudu aluminijumskom folijom i peći u prethodno zagrijanoj rerni oko 15 minuta.

5. korak: Završnica

Skinuti foliju, posuti rendanim sirom i vratiti u rernu još oko 5 minuta, dok se sir ne istopi i dobije zlatnu koricu.