Darko Lazić konačno odustao od vožnje? Isplivala fotografija pevača kako sjedi na stanici i čeka autobus

Darko Lazić nasmijao je pratioce na društvenim mrežama.

Pjevač Darko Lazić i dalje izaziva pažnju javnosti, ali ne samo zbog svoje muzike njegov burni život često ga stavlja u žižu interesovanja medija.

Nedavno je folk pjevač ponovo bio tema razgovora nakon još jednog saobraćajnog udesa, a kao i ranije, društvene mreže su preplavljene memovima i fotografijama koje se šale na njegov račun. Darko, međutim, pokazuje da ima smisla za humor i više puta se šalio na sopstveni račun zbog ovakvih situacija.

Ovog puta, pjevača je njegov prijatelj uhvatio dok sjedi na autobuskoj stanici, čekajući prevoz, što je mnoge nasmijalo, jer implicira da Darko trenutno izbegava vožnju automobila. Prijateljeva šala i situacija izazvali su osmijeh i kod samog Lazića.

Iako su ovo trenuci koji mogu da djeluju kao šala, oni pokazuju i Darkovu sposobnost da se nosi sa negativnim situacijama i da ih, umjesto da ih krije, prikaže sa dozom humora.

Zadobio posjekotinu na glavi

Pjevač Darko Lazić imao je saobraćajnu nezgodu prije mjesec dana. On je sa suprugom Katarinom koja je sjedjela na mjestu suvozača izazvao udes dok su se vraćali sa jedne proslave u Beogradu.

Lazić se zakucao u gradski autobus, ali na svu sreću svi su prošli već težih povreda. On je tada zadobio posekotinu na glavi, a sada je objavio novu fotografiju, na kojoj se jasno vidi da i dalje ima ožiljak.

Podsjetimo, 25. septembra 2025. godine Darko i njegova supruga Katarina doživjeli su ozbiljnu saobraćajnu nezgodu, koja je mogla da se završi kobno. Na sreću, pjevačeva supruga je prošla bez ozbiljnih povreda, dok je folker zadobio posjekotine po licu i glavi. Lazić je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a nesreća iz oktobra 2018. zauvjek je promijenila njegov život - tada je bio na ivici smrti.

U tom sudaru zadobio je teške povrede: polomljena rebra, karlica, kuk i grudni koš, uz hematom na glavi, kao i povrede unutrašnjih organa - slezine i bubrega. Mjesec dana bio je priključen na aparate, dok je 23 dana proveo u komi. Posle stravične nesreće kod Brestača pjevač je imao još nekoliko saobraćajnih incidenata, uglavnom s manjom materijalnom štetom i lakšim posledicama.