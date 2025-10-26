logo
Zvao radnju s polupanim kolima i traži djelove: Darko Lazić snimio bizarnu reklamu, ljudi mu se smiju na mrežama

Autor Dragana Tomašević
0

Darko Lazić je, nakon nekoliko saobraćajnih nezgoda postao promoter automehaničarskih radnji.

Zvao radnju s polupanim kolima i traži djelove Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial

Pjevač Darko Lazić, koji je u avgustu ove godine imao udes, kada je, vraćajući se sa svastikine promocije udario u autobus na Novom Beogradu, snimio je reklamu za radnju koja se bavi polovnim djelovima za automobile slupane u sudaru.

U videu koji su plasirali vlasnici automehaničarske radnje, Darko izgovara i tekst, a korisnici društvenih mreža se u isto vrijeme smiju i ideji radnje da za reklamu angažuje upravo Lazića, ali i samom pevaču koji se sprda posle poslednje saobraćajke.

Reklama počinje tako što Darko stoji ispred oštećenih delova automobila i pita se kako da riješi problem. 

"Au, druže, ne vrijedi. Moram zvati neke ljude za ovo", kaže Lazić u reklami, a onda zove broj automehaničarske radnje.

"Gdje si, bre, Dare, dugo te nije bilo", govori zaposleni.

"Imam problem", kaže Lazić, dok mu radnik odgovara:

"Znamo, vidjeli smo sve. Trebaju ti djelovi. Riješeno sve, očekuj djelove do kraja nedelje", govori dečko s druge strane linije, a Darko mu se zahvaljuje.

Ovaj snimak na profilu radnje za automobilske djelove ima do sada najviše pregleda, međutim, i brojne negativne komentare na račun pjevača.

"Je l' ima neka radnja da se zameni Darku mozak", glasi samo jedan od njih.

