Veliki ožiljak i obrijana glava: Darko Lazić pokazao kako izgleda mjesec dana nakon stravičnog udesa

Izvor: Marko Karovic/Kurir

Pjevač Darko Lazić prije nešto više od mjesec dana doživio je saobraćajnu nezgodu sa suprugom Katarinom, dok su se vraćali sa proslave u Beogradu.

Tom prilikom Lazić je udario u gradski autobus, ali na sreću, niko od učesnika nije zadobio teže povrede. Darko je tada zadobio posjekotinu na glavi, a sada je objavio novu fotografiju na kojoj se jasno vidi ožiljak.

Na slici vidimo Darka sa ćerkom Srnom u porodičnom domu u Brestaču, a vidljivo je da još uvek ima ožiljak i obrijan dio glave.

Darko Lazić sa ćerkom Srnom

Izvor: Instagram/Printscreen/darkolazicofficial

"Nisam toliko popio"

Darko se oglasio za domaće medije nakon svega i otkrio detalje.

"Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim ljekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dvije flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića", rekao je Darko za Blic.