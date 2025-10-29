Lazić ponovo u klubu nakon kog se slupao kolima: Vratio se na "mjesto zločina", društvo mu pravio Bojanić (Video)

Darko Lazić je sinoć došao na nastup kolege Emira Brunčevića, koji je bio upravo u klubu u kojem je bio prije saobraćajne nesreće.

Emir Brunčević imao je sinoć nastup u jednom beogradskom klubu, a za okupljene medije pričao je o svojoj karijeri, kolegama i sukobu sa Šakom Polumentom, te je čak pokazao i snimak pjevača iz kreveta.

U klub je došao i Darko Lazić u društvu starijeg sina Miloša Bojanića - Baneta, a ovo je inače prvi put da je Lazić na istom mjestu sa kog je otišao prije teške saobraćajne nesreće koje je doživio sa suprugom Kaćom.

Na istom mjestu prije udesa, Darkova svastika Tijana Matić, pravila je promociju svoje nove pjesme.

Tijana je kasnije otkrila nepoznate detalje kobne večeri kad je Darko sa suprugom doživio udes.

"Ja sam vidjela snimak kola u medijima, jezivo je izgledalo, zato su ljudi i bili uplašeni. Oboje su izgledali jezivo jer im je glava udarena. Znate i sami kad se posječete, krv ide na sve strane. Sigurno da je prizor bio jeziv, zato i kažem, tek kada sam čula da su okej, bez obrira na tu povredu glave, znala sam da je sve u redu. Posjekotine nisu teške tjelesne povrede, to će da zaraste."

Na pitanje da li je Darko konzumirao alkohol, Tijana nije dala konkretan odgovor.

"Ne želim ništa da tvrdim niti demantujem što nisam svojim očima vidjela. Vidjela sam ga sa energetskim pićem nekoliko puta, ali ne mogu da tvrdim da je pio niti da nije, nisam vidjela i ne znam šta je radio kad ja nisam bila tu", zaključila je.