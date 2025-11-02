logo
Zavirite u stan od 500.000 € u kome Ana provodi svoje vrijeme: Ovde je pronašla mir nakon haosa u Dubaiju

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Ana Nikolić luksuzno je opremila svoj stan na Voždovcu.

Zavirite u stan od 500.000 € u kome Ana provodi svoje vrijeme Izvor: Instagram printscreen

Samo dan po povratku iz Dubaija, gde je prošla kroz niz neprijatnih situacija i burnih trenutaka sa partnerom, Ana Nikolić je odlučila da okupi najbliže prijatelje u svom prostranom stanu na Voždovcu, koji dijeli sa ćerkom Tarom.

Pogledajte kako izgleda dom Ane Nikolić:

Pjevačica živi u prostranom i moderno uređenom stanu na Voždovcu, čija je vrijednost procijenjena na pola miliona eura. U enterijeru preovlađuju svijetle boje, bijela, krem i svetloroze, koje prostoru daju prijatan i miran izgled. U dnevnoj sobi se nalazi veliki kamin i televizor iznad njega, a svuda po stanu mogu se vidjeti knjige i ukrasni detalji koji otkrivaju Anin lični stil.

U hodniku je smješten veliki garderober, dok je soba njene ćerke Tare ukrašena kao za princeze, zidovi i namještaj su u roze tonovima, a plafon je oslikan kao nebo, što prostoru daje poseban šarm.

Anin automobil kod Raleta

Njen automobil se, kako saznaju mediji, nalazi na Avali gdje ga je parkirala u garaži kod Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je otišla na Maldive, a vratili su se razdvojeni. Kompozitor je došao u četvrtak veče, a pjevačica sinoć. Nije poznato da li je još neko sa pjevačicom u stanu.

Pogledajte fotografije Ane Nikolić:

Čuje se cika i vriska

Ana Nikolić je, reklo bi se, veoma osjetljiva i razdražljiva nakon sto se vratila iz Dubaija. Od jutros se ispred njenog stana na Voždovcu čuje cika i vriska, javljaju mediji koji su bili tamo.

