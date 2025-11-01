logo
Ana Nikolić sletjela u Beograd: Posle skandala u Dubaiju krije lice ispod naočara (Video)

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Ana Nikolić sletjela u Beograd nakon višednevne drame u Dubaiju

Ana Nikolić sletjela u Beograd: Posle skandala u Dubaiju krije lice ispod naočara (Video)

Pjevačica Ana Nikolić sletjela je večeras iz Dubaija na aerodrom u Beogradu nakon skandala koji je imala sa partnerom i kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

Rale Ratković sinoć je stigao u Srbiju vidno neraspoložen nakon što ga je pjevačica optužila da ju je ostavio na aerodomu u Dubaiju bez para i kartica, te da je na ljekovima zbog njega. a Anu Nikolić je sada uslikana na aerodromu u Beogradu.

Na brojna pitanja novinara, Ana je odgovorila:

"Napraviću jednu konferenciju u udruženju novinara", a na pitanje Kurira da li je bila maltretirana u poslednja dva dana, Ana je kratko rekla: “Pričaćemo!”

