Čuju se krici i vrištanje iz stana Ane Nikolić: Evo šta se trenutno dešava na Vračaru nakon skandala u Dubaiju

Autor Đorđe Milošević
0

Ana Nikolić je sinoć stigla u Srbiju, dan nakon Raletovog povratka, ali i dalje se ne zna šta je glavni uzrok haosa između njih.

Čuju se krici i vrištanje iz stana Ane Nikolić Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov Pink/screenshot

Dan nakon što se Ana Nikolić vratila iz Dubaija, pjevačica je od rane zore okupila prijatelje u svom stanu na Voždovcu. Domaći mediji nalaze se na licu mjesta i u jednom trenutku opazili su muškarca koji je izlazio iz dnevnog boravka na terasu.

On je ostavio kutiju za picu, osmotrio da li ima predstavnika medija i vratio se u stan.  

Anin automobil kod Raleta

Njen automobil se, kako saznaju mediji, nalazi na Avali gde ga je parkirala u garaži kod Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je otišla na Maldive, a vratili su se razdvojeni. Kompozitor je došao u četvrtak veče, a pjevačica sinoć. Nije poznato da li je još neko sa pjevačicom u stanu.

Čuje se cika i vriska

Ana Nikolić je, reklo bi se, veoma osjetljiva i razdražljiva nakon sto se vratila iz Dubaija. Od jutros se ispred njenog stana na Voždovcu čuje cika i vriska, javljaju mediji koji su trenutno tamo.

Pogledajte kako se Ana obratila Raletu:

Doduše, gradilište je pored njene zgrade, pa ne može da se čuje šta pjevačica priča, ali se jasno zaključuje da je unutra veoma napeto. Reklo bi se da pevacica svom prijatelju koji je došao burno objašnjava kroz šta prolazi.

Ana Nikolić vrisak vračar skandal

