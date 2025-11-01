Estrada u suzama: Preminuo Ljubiša Kovačević nakon kraće bolesti

Ljubiša je sarađivao sa najvećim imenima na domaćoj estradi.

Poznati kompozitor Ljubiša Kovačević preminuo je danas u 76. godini nakon kraće bolesti. Ljubiša Kovačević će ostati upamćen po brojnim hitovima, među kojima su pjesme "Zvezda Danica", "Moja da l' si", "Ako si neverna", "Car", "Bele Rade", "Da l' si omče iz Nikšića" i "Ne idi iz srca".

Tokom karijere sarađivao je sa mnogim poznatim pjevačima, uključujući Veru Matović, Miru Škorić, Eru Ojdanića, Šekija Turkovića, Mileta Ignjatovića, Jelenu Brocić i mnoge druge.

Njegova supruga Katarina Kovačević potvrdila je tužne vijesti.

"Danas nas je napustio. Razbolio se nedavno i ubrzo preminuo. Svi smo van sebe od tuge, njegovi prijatelji i kolege zovu neprestano, svi su ga voljeli. Mnogi pjevači su odmah došli i pružili mi podršku, uz mene su Srki Boj, Mirko Ćajić, Zoran Vujisić, Goran Ratković Rale, Miša Mijatović, ma svi", rekla je vidno potresena Katarina za Kurir.

Poznat datum sahrane

Sahrana poznatog kompozitora biće održana u sredu, 5. novembra, u selu Vrčani, opština Čačak, dok će komemoracija biti održana u utorak, a tačno vreme i mesto biće naknadno objavljeni.