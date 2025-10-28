Više državno tužilaštvo u Podgorici istražuje okolnosti smrti novorođenčeta koje je u subotu uveče preminulo u nikšićkoj bolnici usljed gušenja mlijekom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To su “Vijestima” potvrdili iz tužilaštva, pojasnivši da je data naredba za obdukciju tijela.

“Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti novorođenčeta u Opštoj bolnici Nikšić, koji se nalazi u fazi izviđaja, tokom kojeg je data naredba za obdukciju tijela, a preduzeće se i druge mjere i radnje za koje se ukaže potreba radi donošenja odluke”, piše u odgovoru.

“Vijesti” su povodom ovog slučaja kontaktirale specijalistu sudske medicine dr Nemanju Radojevića koji je potvrdio da je prekjuče urađena obdukcija novorođenčeta i da je utvrđen uzrok smrti.

On je izjavio da je o tome informisao porodicu preminule bebe i Višeg državnog tužioca koji je izdao naredbu za obdukciju. Kazao je da će za nekoliko dana nalaz biti poslat u tužilaštvo, ali da zbog činjenice da su u toku istražne tužilačke radnje ne može saopštiti više detalja u ovom trenutku.

”Očekuje se hitan sastanak Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Opšte bolnice Nikšić, koji će uslijediti nakon dobijanja obdukcionog nalaza. O ovom događaju obaviješteno je Ministarstvo zdravlja, kao i tužilaštvo. Napominjemo da obdukcijski nalaz nije završen. O svim daljim radnjama blagovremeno ćemo Vas obavještavati”, kazao je “Vijestima” direktor nikšićke bolnice Zoran Mrkić.

Zbog smrti novorođenčeta rođenog 22. oktobra, uprava Opšte bolnice Nikšić zatražila je izjave svih koji su toga dana pružali zdravstvenu zaštitu na Odjeljenju za novorođenčad, uključujući i načelnika i glavne medicinske sestre tog, ali i Odjeljenja porodilišta.

“Potvrđujemo da se 25. 10. 2025. godine na Odjeljenju za novorođenčad desio nemili događaj, koji je za ishod imao smrt novorođenčeta. Ovo što možemo izjaviti u ovom trenutku je da je menadžment Bolnice preduzeo sve radnje iz svoje nadležnosti... Očekuje se hitan sastanak Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Opšte bolnice Nikšić, koji će uslijediti nakon dobijanja obdukcionog nalaza. O ovom događaju obaviješteno je Ministarstvo zdravlja, kao i tužilaštvo. Napominjemo da obdukcijski nalaz nije završen. O svim daljim radnjama blagovremeno ćemo Vas obavještavati”, kazao je “Vijestima” direktor ustanove dr Zoran Mrkić.

Prema nezvaničnim saznanjima, novorođenče je rođeno zdravo, a na odjeljenju neonatologije je zadržano zbog povišenih vrijednosti bilirubina, odnosno žutice, ali to često stanje kod tek rođenih beba nije uzrok smrti. U trenutku smrti na odjeljenju su bili dežurna ljekarka i medicinska sestra, tvrde izvori.

U dopisu porodice, koji je dostavljen medijima, piše da je djevojčica H. Š. od oca G. Š. i majke T. Š. rođena zdrava 22. oktobra, a na porođaju koji je prošao bez ikakvih komplikacija ocijenjena je najvišom ocjenom.

“U subotu, 25. oktobra novorođenčetu je konstatovana žutica. Povedena je od majke oko 18.30 časova toga dana u sobu u kojoj je trebalo da ostane 24 sata i više se nije vratila”, saopšteno je, javljaju Vijesti.

Porodica tvrdi da je, prema preliminarnom obdukcionom nalazu koji su dobili, smrt nastupila u subotu oko 21.10 sati, a kao uzrok smrti navedeno je gušenje hranom prilikom bljuckanja.

“Beba je ostavljena sama, niko nije bio tu od osoblja bolnice da joj pomogne, da je okrene, potapše, šta god…”, navodi porodica u dopisu, pojasnivši da je obdukcioni nalaz koji ukazuje na mogući nemar zaposlenih upućen tužilaštvu.

Iz Ministarstva zdravlja kojim rukovodi Vojislav Šimun juče se nijesu oglašavali, a “Vijesti” nezvanično saznaju da će se ovim slučajem, osim interne, bolničke komisije, baviti i eksterna komisija tog Vladinog resora.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da se interna kontola kvaliteta zdravstvene zaštite sprovodi na zahtjev direktora ustanove, odgovornog lica u drugom subjektu koji pruža zdravstvenu zaštitu, komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog inspektora, kao i u slučaju nastupanja neželjenih događaja i neželjenih reakcija u skladu sa zakonom.

Vanrednu internu kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom subjektu koji pruža zdravstvenu zaštitu, sprovodi komisija za vanrednu internu kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite koju imenuje direktor, odnosno odgovorno lice.

Komisija dostavlja izvještaj o sprovedenoj kontroli podnosiocu zahtjeva u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, a taj dokument sadrži podatke o utvrđenom činjeničnom stanju, mišljenje o mogućim posljedicama po zdravlje pacijenata, kao i preporuke za otklanjanje utvrđenih nedostataka i propusta.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se vanredna eksterna kontrola kvaliteta zdravstvene zaštite sprovodi u roku od 15 dana od obavještavanja podnosioca zahtjeva o pokretanju postupka vanredne eksterne kontrole kvaliteta stručnog rada, a može se produžiti najduže za 30 dana ako postoje opravdani razlozi, pišu Vijesti.