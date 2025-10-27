Nesreća se dogodila 25. oktobra sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu.

Izvor: KURIR/Društvene mreže/printscreen

Nikola Đ. (24) iz Brčkog osumnjičen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u subotu posle ponoći na Novom Beogradu, kada je upravljajući automobilom marke "audi" pod dejstvom alkohola i narkotika prošao kroz crveno i zakucao se u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica - policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga D.K. (38) i njihov devetogišnji sin koji su od siline udarca preminula na licu mjesta.

Nesreća se, podsjetimo, dogodila 25. oktobra sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Tročlana porodica je preminula na licu mjesta, dok su osumnjičeni vozač i njegov suvozač Jovan P. (24) iz Brčkog, zadobili lakše, odnosno teške tjelesne povrede.

Izvor: društvene mreže/printscreen

Nikoli Đ. iz Brčkog nakon nesreće izmjereno da je vozio pod dejstvom alkohola, tačnije naduvao je 1,17 promila alkohola u krvi, a nakon testa na droge utvrđeno je da je pozitivan na marihuanu. Takođe, pod dejstvom alkohola bio je i njegov suvozač Jovan P. kome se ljekari bore za život u Urgentnom centru.

Istragu povodom nesreće vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.