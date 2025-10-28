Ko je pjevač koji je kum tragično nastradale porodice u Beogradu: 12 godina bio klavijaturista Džinoviću

Saša Katančić koji je na svom Instagramu podijelio porodičnu fotografiju sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote poznat je godinama unazad po fantastičnom glasu, ali je virtuoz i na harmonici.

Pjevač Saša Katančić potresnim riječima oprostio se od kumova koji su 26. oktobra tragično nastradali u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu kada je vozač "Audija" prošao na crveno i usmrtio tročlanu porodicu.

Saša Katančić je na svom Instagramu podijelio porodičnu fotografiju na kojoj on i supruga poziraju sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote.

"Kumovi... Zauvijek u našim srcima", poručio je kratko.

A zatim objavio i samo sliku kuma:

Ko je Saša Katančić?

Saša Katančić najprije se proslavio u takmičenju "Zvezde Granda", a potom je svojevremeno sreću okušao i u "Pinkovim zvezdama". Kada se pojavio na sceni, Haris Džinović je oduševljeno prokomentarisao: "Znam ja kako pjeva on, bio je moj klavijaturista 12 godina".

Inače, pjevač je svojevremeno učestvovao i u rijalitiju "Farma", a tamo je ostao nekoliko nedelja. Dobro je poznata njegova svađa sa Majom Nikolić kada mu je rekla da "nikada neće biti zvijezda", međutim, u godinama koje slijede, pjevač ju je demantovao, te je postao i jedan od najtraženijih radnih pjevača.

