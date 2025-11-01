Pojasnili su i da je dežurni tužilac naložio obdukciju.

Više državno tužilaštvo utvrđuje kako je u nikšićkoj bolnici umrla tridesetosmogodišnja pacijentkinja, rečeno je Vijestima nezvanično iz tog tužilaštva.

Pojasnili su i da je dežurni tužilac naložio obdukciju.

Vijestima je nezvanično rečeno da je pokojnicu na podu bolničke sobe mrtvu zatekla porodica koja je došla da je obiđe, prenose Vijesti.

Prema istim informacijama, ona je prethodno hospitalizovana na Internom odjeljenju Opšte bolnice u Nikšiću.