Ana i Rale se vjenčali na Maldivima: Nakon skandala izgovorili "da", isplivali svi detalji iznenadne odluke

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale sudbonosno "da" izgovorili proteklog vikenda. Ovaj čin bio planiran još u avgustu, ali nije se desio jer su tada raskinuli i otkazali putovanje

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale izgovorili su sudbonosno "da" ovog vikenda, tokom odmora na Maldivima, ekskluzivno saznaje Kurir.

Pjevačica i producent su se vjenčali na jednoj od najljepših pješčanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je uslijedio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u vječnom sećanju.

Konačno srećna?

"Ana i Rale su trebali da otputuju na Maldive idu još krajem avgusta, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mjera. Odsjeli su u jednom od najluksuznijih rizorta na ostrvu, ali dogovorili su se da Ana ne objavljuje slike sa odmora dok se ne vrate. Naravno, ona nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotki, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i fotkao. Rale je ponio i prsten kako bi je i zvanično zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Poslednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se vjenčaju. On se šokirao i pitao je da li je sigurna. Rekla je da jeste i da odmah ide da se raspita šta je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno 'da'", priča izvor, pa nastavlja:

"Rale je odmah od zaposlenih u rizortu dobio sve informacije, pa i to da su vjenčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, ne i pravno obavezujuća. Odnosno, rečeno mu je da - da bi brak bio zakonski priznat, moraju da obave zvaničnu ceremoniju vjenčanja u Srbiji. On je rekao Ani da se spremi i da će to odmah da urade. Hotelski rizort im je odmah sve organizovao po hitnom postupku, pa su oni već isto veče rekli "da" na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno, a Ana je konačno opet srećna, posle burnog perioda u njihovoj vezi. Vidjećemo da li će tako ostati i kad se vrate sa odmora, kad se ova idila završi. Već je počela da ispituje Raleta kad će otići u opštinu da i ovde sve ozakone, a onda slijedi i vjenčanje pred Bogom u manastiru Rakovica. Tu već može da nastane problem jer se zna kakva je Ana. Ali o tom - potom", zaključuje sagovornik.

Podsjetimo, Ana Nikolić je krajem avgusta prijavila svog partnera za nasilje, nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.