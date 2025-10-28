Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon tajne udaje za Raleta: Prijavila ga za nasilje, sada šokirala objavom

Sve je odrađeno u tajnosti na Maldivima, a očigledno je pjevačica nikad srećnija - vidjećemo koliko će to potrajati.

Kako prenose domaći mediji, pop pjevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale vjenčali su se proteklog vikenda. Ovaj čin bio planiran još u avgustu, ali nije se desio jer su tada raskinuli i otkazali putovanje.

Kako se dalje navodi, par se vjenčao na jednoj od najljepših pješčanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, a Ana se nije oglašavala nakon što su ovi navodi dospjeli u javnost.

Međutim, sada je na njenom Instagramu osvanulo nekoliko objava, a jedna je posebno privukla pažnju.

Ana Nikolić se oglasila nakon udaje

"Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese. Dodaj, mogu ja još", piše u Aninoj objavi uz fotografiju obale i pristaništa.

Sve o vjenčanju Ane i Raleta

"Ana i Rale su trebali da otputuju na Maldive idu još krajem avgusta, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mjera. Odsjeli su u jednom od najluksuznijih rizorta na ostrvu, ali dogovorili su se da Ana ne objavljuje slike sa odmora dok se ne vrate. Naravno, ona nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotki, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i fotkao. Rale je ponio i prsten kako bi je i zvanično zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Poslednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se vjenčaju. On se šokirao i pitao je da li je sigurna. Rekla je da jeste i da odmah ide da se raspita šta je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno 'da'", rekao je između ostalog izvor za Kurir.