Milica Pavlović otkrila šta se desilo u vili Saše Popovića: Nakon 6 mjeseci od njegove smrti progovorila o tome

Milica Pavlović sinoć je u "House of Boginja" promovisala koncertni film “Lav”, a nakon završetka oficijalnog dijela programa prisjetila se i poslednjeg razgovora sa Sašom Popovićem.

Milica Pavlović je stekla popularnost učešćem u "Zvezdama Granda", a imala je tu čast da Saša Popović da poslednji intervju upravo za njen dokumentarac.

Pjevačica je otkrila detalje njihovog poslednjeg razgovora i kako je protekao intervju, i šta se dešavalo u Popovićevoj vili.

"Sve što je imao da kaže, rekao je u onom intervjuu koji je ostao zauvijek zapisan u mom dokumentarcu. U tih pet epizoda sve vrijeme se pojavljuju izjave Popovića. Da mi je neko rekao da će poslednji intervju Saše Popovića završiti kod mene u dokumentarcu, ne bih vjerovala. Kada sam ga pozvala da bude jedan od sagovornika u dokumentarcu, pitala sam ga: 'Gdje god direktore, ali ja bih željela da imam jednu vašu izjavu i voljela bih da vidim kako vi gledate na moju karijeru i na moje pjesme. Vi ste jedna od najkopmetetnijih osoba koje treba da pričaju o mom radu.' Devet godina bila sam pod ugovorom i svašta nešto on može da kaže. Željela sam da ljudi iskreno pričaju o meni", rekla je Milica i otkrila šta se dešavalo u kući Saše Popovića:

"Poslala sam saradnika koji je otišao tamo bez pitanja. Popović ga je pozvao kod njega u dvorište kad je čuo da je moj čovjek. Intervju je nastao kod njega kući. Znam da mi je saradnik rekao da je dočekan kao u samom dvorcu od strane Suzane i Saše. To mu je bio poslednji intervju. On je govorio sam i sve od srca, i u tom dokumentarcu možete vidjeti njegove izjave gdje on priča o mojoj karijeri, o meni, o tome kakva sam ličnost. On se sjeća svega i koliko sam ja insistirala na scenskom nastupu. Kako je govorio da nešto ne može, pa ga ja ubijedim da može. Nema šta da nagađam, to što je želio da kaže o meni, rekao je", rekla je Milica.

