Rođendan uz vatromet i šampanjac na brodu: Nikada nećete pogoditi koliko godina je napunila Milica Pavlović

Milica je svoj poseban dan obilježila glamuroznim slavljem u Švajcarskoj.

Izvor: Instagram/senoritamilica

Pjevačica Milica Pavlović proslavila je 34. rođendan u društvu najbližih prijateljica koje su joj priredile žurku iznenađenja na brodiću na jezeru Lugano. Uz šampanjac i osmjehe, slavlje je započelo na vodi, a potom se nastavilo u restoranu, gdje je Milica duvala svjećice na torti i podelila emotivne trenutke sa svojim pratiocima na Instagramu.

Pogledajte kako je Milica Pavlović proslavila rođendan:

Žurka iznenađenja na brodiću bila je pravo iznenađenje za Milicu. Uz šampanjac i smijeh, dan je protekao u veseloj i opuštenoj atmosferi. Nakon plovidbe po jezeru Lugano, slavlje se nastavilo u restoranu, gdje je pjevačica duvala svjećice, zamišljala želju i podijelila djelić rođendanske čarolije sa pratiocima na Instagramu.

"Hvala svima na predivnim željama... Volim vas... Ne zamjerite, malo sam popila... Jer valja se kažu...", napisala je Milica u opisu jedne od objava na Instagramu. Kasnije je dodala: "Slavim život sa svim dobrim i lošim stvarima koje nosi... Jer volim ga."

Toples samo u hotelu

Pevačica je rođendan proslavila na brodiću u društvu bliskih prijatelja, krstareći jezerom Lugano i uživajući u sunčanom danu. Iako voli vodu i ljeto, ranije je priznala da se nikada ne bi skinula u toples na plaži, jer je, kako kaže, stidljiva i ne osjeća se prijatno u takvim situacijama.

"Par puta sam bila u hotelima, u kojima znam da nema naših, i kada imam bazen na primjer u sklopu sobe znala da budem u toplesu, ali ovako se ne usuđujem. Treba mi da se oslobodim. I u svom ovako prostoru mi je bilo čudno, ali nekako oslobađajuće. Ne bih se usudila na plaži. Stidljiva sam po tom pitanju."

Milica je u poslednjem periodu izgubila nekoliko kilograma, nikada bolje nije izgledala. Ona redovno objavljuje svoje fotografije u bikiniju, gdje pokazuje svoje zanosno tijelo.

Pogledajte kako Milica Pavlović izgleda u kupaćem: