"Sve osobe koje nisu u mom životu i ne treba da budu": Milica Pavlović progovorila o odnosu sa Karleušom

Pjevačice Jelena Karleuša i Milica Pavlović godinama su se družile, ali je došlo do prekida ovog prijateljstva.

Izvor: Instagram/senoritamilica

Milica Pavlović sinoć je u “House of Boginja” promovisala koncertni film “Lav”, a nakon završetka oficijalnog dijela programa regionalna zvijezda je odgovarala i na pitanja brojnih medijskih ekipa.

Milica je govorila o tome kako prekida poslovne i sve druge odnose.

"Tog momenta ja kad osjetim da to više nije to, ja sve kažem u lice, okrenem se i mene više nema u tim pričama. Mene više ne zanima ta osoba i kraj priče, ja te precrtam i nema te nikad više u mom govoru, mislima i sistemu. Dok sam tu lojalna sam, ginem za tebe kao prijatelj, ali kad te precrtam - kraj, nema popravnog. Ne postojiš više u mom životu. Ja sam oduvjek takva, pamtim to još iz osnovne škole, posvađam se sa drugaricom i ne primjećujem je više", rekla je Pavlovićeva, pa se po prvi put osvrnula i na kraj prijateljstva sa Jelenom Karleušom.

"Tu temu uopšte ne bih komentarisala. Sve osobe koje trenutno nisu u mom životu i ne treba da budu. Ja uživam i mnogo mi je lijepo", istakla je pjevačica.

Milica je imala šta da kaže i na Jeleninu izjavu da joj nedostaju svi ljudi koji više nisu u njenom životu, pa tako i ona.

"Pa što ćemo onda?", upitala je Milica.

