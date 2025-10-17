logo
Ovo su najskuplje svadbe na javnoj sceni: Jedna koštala 2.500.000 €, druga imala 800 zvanica i tortu od 70 kilograma

Ovo su najskuplje svadbe na javnoj sceni: Jedna koštala 2.500.000 €, druga imala 800 zvanica i tortu od 70 kilograma

Autor Ana Živančević
0

Svadbe poznatih ličnosti oduvjek su privlačile pažnju javnosti, ali neke su svojim luksuzom, brojem zvanica i basnoslovnim ciframa nadmašile sve očekivanja.

Ovo su najskuplje svadbe na javnoj sceni Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive, printscreen/youtube/Lepa Brena

Često čitamo da naše javne ličnosti žive na visokoj nozi, te da tako i svaka proslava papreno košta. O luksuznim venčanjima naših javnih ličnosti priča se godinama, a neke od najskupljih proslava su zasigurno bila vjenčanja Jelene i Novaka Đokovića, Cece i Željka Ražnatović Arkana, kao i Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića.

Jelena i Novak Đoković

Najbolji srpski teniski as Novak Đoković i njegova supruga Jelena 2014. godine su napravili gala svadbeno slavlje. Naime, oni su se venčali u Crnoj Gori na Svetom Stefanu, a slavlje je trajalo nekoliko dana.

Pogledajte fotografije Jelene i Novaka Đokovića:

Prvog dana uveče organizovana je žurka dobrodošlice u restoranu Agora; ceremonija vjenčanja obavljena je sjutradan na Kraljičinoj plaži, a crkveno vjenčanje obavljeno je u manastiru Praskvica, nekoliko dana kasnije. Gosti su na raspolaganju imali limuzinu koja je koštala prema pisanjima medija, 15.000 eura. Svim gostima bilo je obezbijeđeno prenoćište u najekskluzivnijim objektima, hotelu Maestral i rizortu Aman, kao i povratne avionske karte. Navodilo se da je, Đoković zakupio čitavo ostrvo Sveti Stefan, tačnije sve apartame i sobe koji na njemu postoje.

Za muzički program bili su zaduženi Milica Todorović, Lena Kovačević, Miroslav Ilić i Željko Samardžić, uz pratnju dva vrhunska benda. Na mijeniju je bilo raznih posnih i specijaliteta od ribe, ali i pršut i jagnjetina. Sve skupa, ovo je bila ubjedljivo najskuplja svadba na Balkanu, za koju je, prema pisanjima medija, izdvojeno nevjerovatnih 2.500.000 eura.

Ceca i Arkan

Svadba o kojoj se decenijama unazad priča jeste ona koju su napravili Ceca i Arkan. Naime, oni su se vjenčali u Beogradu, 19. februara 1995. godine, u crkvi Svetog Arhangela Gavrila. Komandant Srpske dobrovoljačke garde je nosio vojno odijelo srpskog vojvode iz Prvog svetskog rata, a Ceca prelijepu vjenčanicu, krojenu specijalno za nju.

Pogledajte fotografije sa svadbe Cece i Arkana:

Čitava ceremonija bila je tradicionalna, po svim srpskim svadbenim običajima. Događaj su prenosile najveće medijske kuće u Britaniji i Americi. Svadbeno veselje priređeno je u beogradskom Interkontinentalu, a bilo je više od 800 gostiju. Jele su se najraznovrsnije đakonije i specijaliteti, pio najkvalitetniji francuski konjak. Mladenačka torta imala je 5 spratova i 70 kg. Ukupan ceh, kako su mediji tada prenijeli, iznio je oko 100.000 njemačkih maraka.

Bogdana i Veljko Ražnatović

Ništa manje raskošna nije bila ni svadba Cecinog sina, Veljka Ražnatovića koji se oženio Bogdanom Rodić. Oni su se vjenčali 2019. godine, a njihovoj svadbi je prisustvovalo 500 zvanica. Proslava je bila upriličena u luksuznom hotelu u kome su gosti uživali uz najskuplji meni koji je tada koštao 75 eura po osobi.

Pogledajte fotografije sa svadbe Veljka i Bogdane Ražnatović:

Meni je uključivao sve vrste pića, kako domaća, tako i strana, a kad je hrana u pitanju na raspolaganju gostima su bila sva jela od tartar bifteka, kraljevske salate šefa Rudolfa, lososa s kokosovim mlekom do patke prelivene sosom od borovnice.

Mlada je ponijela vjenčanicu staru 24. godine koju je na svom vjenčanju nosila Ceca Ražnatović. Prema procjenama mladi bračni par Ražnatovića nakon svadbe bio je bogatiji za 100.000 eura koliko su dobili u kovertama od zvanica.

Lepa Brena i Boba Živojinović

Brena i Boba Živojinović su takođe napravili gala svadbu za pamćenje. Naime, svadbeno slavlje je organizovano 7. decembra 1991. godine u hotelu "Interkontinental". Par je imao oko 600 zvanica, Brena je nosila grandioznu vjenčanicu, a gostima se služila torta koju su ukrašavale jestive rakete i gramofonske ploče. Tada se čak drugi Dnevnik tadašnje televizije Beograd direktno uključivao u prenos svadbe, a kasete sa snimcima proslave su prodate u nekoliko desetina hiljada primjeraka. Ceremonija je koštala oko 50.000 njemačkih maraka.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja Lepe Brene i Bobe Živojinovića:

