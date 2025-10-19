Objavu Mirke Vasiljević pogledalo 150.000 ljudi: Tek prošle godine napravila Instagram, a on "gori"

Mirka je Instagram je napravila tek prošle godine, a od tada je na ovoj platformi veoma aktivna.

Izvor: Kurir TV printscreen

Mirka Vasiljević važi za jednu od najlepših dama sa domaće javne scene, a glumica nikada nije krila koliko pažnje posvećuje, ne samo izgledu, već i zdravlju.

Ona se sada oglasila na svom Instagramu, gdje je sa više od 150 hiljada ljudi koji je prate podijelila stare fotografije, a potom podijelila i omiljeni recept.

Podsjetimo, Mirka se našla u centru skandala nedavno, o kojem bruji region, nakon što je njen nevjenčani suprug Vujadin Savić prijavio transrdonu osobu A. K. za ucenu.

U komentarima na mrežama, ona dobija mnoštvo poruka podrške u ovoj, za njenu porodicu, veoma izazovnoj situaciji:

"Volio bih da postoje riječi kojima bih mogao da iskažem divljenje prema ovoj hrabroj ženi, ovako samo mogu da kažem, Mirka je spoj svega najdivnijeg", "Prelijepa, ponosna, nježna, a jaka. Mirka!"

Prije nekoliko dana, Vujadin je dao izjavu tužilaštvu, a potom je Mirka trebalo da da svoj iskaz u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu povodom reketiranja o kojem se danima piše. Glumica se ipak nije pojavila zbog narušenog zdravstvenog stanja, te je umjesto nje u Tužilaštvo došao njen advokat.

U najnovijoj Instagram priči, podijelila je recept za osvežavajući smuti koji redovno konzumira.

"Brza i jednostavna užina koju često ponesem sa sobom. Izblendam: Sveže i/ili zamrznuto voće koje imam u frižideru, biljno mleko, dodam listiće kokosa preko", napisala je Mirka u opisu fotografije.

Izvor: Instagram printscreen / vasiljevicmir_mirka

Glumica neretko dijeli recepte sa svojim pratiocima, a kako se može vidjeti u dobroj kuhinji uživa cijela porodica. Mirka vodi računa o zdravoj ishrani, a treninge ne preskače.

Pogledajte Mirkine slike iz porodičnog doma: