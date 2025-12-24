Vlasti u Monaku i susjednom Bozoleju pokrenule su preventivnu evakuaciju više domaćinstava u srijedu, 24. decembra, zbog straha od mogućeg klizišta u blizini nekadašnjeg Koledža Šarl III.

Izvor: Anadolija/Aytac Unal

Upozorenje je prvi put izdato u utorak, 23. decembra, kada su stanovnici dobili obavještenja od Vlade Monaka i Grada Bozoleja, sa savjetom da se pripreme za preventivnu evakuaciju.

Do sredine popodneva na Badnji dan, policija, vatrogasci i kneževi karabinjeri obezbedili su put koji vodi ka bivšem koledžu, u blizini tornja Odeon, i započeli organizovanu evakuaciju ugroženog naselja. Ulica Avenue de l’Annonciade ostaje zatvorena za saobraćaj do daljeg.

Manji broj stanara iz zgrada Le Point du Jour i Virginia Plaza, kao i dve nekretnine u Ulici Boulevard Guynemer, privremeno je izmešten. Onima koji nemaju alternativni smeštaj obezbeđen je boravak u hotelima.

Konferencija za novinare održana je 24. decembra u zgradi Ministarstva države Monaka. Savetnica vlade i ministarka za opremu Selin Karon-Dađoni iznela je najnovije informacije zajedno sa podprefektkinjom oblasti Nice Montagne, Lorom Rejno, ministrom socijalnih pitanja i zdravlja Kristofom Robinoom, kao i potpukovnikom Tonijem Varom, komandantom karabinijera i vatrogasaca Monaka.

Vlada je još 20. decembra saopštila da će učenici Srednje škole Albert I, koji ove godine pohađaju nastavu u zgradi bivšeg Koledža Šarl III, drugi dio školske godine započeti onlajn u januaru, upravo zbog bezbjednosnih rizika.