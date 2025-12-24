Američke vlasti pronašle su više od milion do sada nepoznatih dokumenata povezanih sa slučajem ozloglašenog Džefrija Epstina, a materijal koji bi mogao da razotkrije nove detalje jedne od najmračnijih afera u modernoj istoriji biće objavljivan u narednim danima.
Američke vlasti otkrile su više od milion dodatnih dokumenata koji bi mogli biti povezani sa slučajem pokojnog pedofila Džefrija Epstina, a koje planiraju da objave u narednim danima i nedjeljama, saopštili su zvaničnici.
Američki tužilac za Južni okrug Njujorka i FBI obavijestili su Ministarstvo pravde SAD o ovom otkriću i predali dokumentaciju na pravnu provjeru.
"Naši pravni timovi rade danonoćno kako bi pregledali dokumenta i izvršili zakonom obavezne redakcije radi zaštite žrtava, a dokumenta ćemo objaviti čim to bude moguće", saopštilo je Ministarstvo pravde SAD na društvenim mrežama u srijedu.
Iz Ministarstva pravde (Department of Justice) naveli su da bi, s obzirom na ogromnu količinu materijala, cijeli proces mogao da potraje "još nekoliko nedjelja".
Vijest dolazi nakon što je Ministarstvo pravde prošle nedjelje objavilo hiljade dokumenata – od kojih su mnogi bili značajno redigovani, u vezi sa istragama protiv Epstina.
Dokumenta su objavljena nakon što je Kongres SAD usvojio Zakon o transparentnosti Epstinovih fajlova, koji je u zakon potpisao američki predshednik Donald Tramp, a kojim je Ministarstvu pravde naloženo da javnosti učini dostupnim sva relevantna dokumenta, uz obaveznu zaštitu identiteta žrtava.