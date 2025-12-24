Stravična eksplozija potresla je sjeveroistok Nigerije tokom večernje molitve, kada je, prema sumnjama, bombaš-samoubica aktivirao eksploziv u džamiji u Majduguriju, ostavljajući za sobom krvavi prizor, strah i neizvjesnost oko broja žrtava.

Izvor: Youtube/BBC News

Više osoba strahuje se da je poginulo i povrijeđeno u Nigeriji nakon što je, kako se sumnja, bombaš-samoubica izveo napad u džamiji u saveznoj državi Borno.

Očevici navode da je eksplozija odjeknula tokom večernje molitve. Prema jednom izvještaju, poginulo je sedam osoba, ali zvanična potvrda o broju žrtava još uvijek ne postoji.

Neprovjereni snimci koji kruže društvenim mrežama navodno prikazuju posljedice eksplozije, ljudi stoje na pijaci, dok se u vazduhu vidi prašina i dim.

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad koji se dogodio u Majduguriju, glavnom gradu savezne države Borno, ali su militanti u prošlosti često izvodili samoubilačke i napade improvizovanim eksplozivnim napravama (IED) na džamije i mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi.

Majduguri je jedno od glavnih uporišta pobune militantne islamističke grupe Boko Haram i njenog ogranka Islamska država Zapadne Afrike.

Vojne operacije Boko Harama, čiji je cilj bio uspostavljanje islamskog kalifata u saveznoj državi Borno, započele su 2009. godine.

Bezbjednosne mjere usmjerene protiv ove grupe do sada nisu uspjele da spriječe povremene napade na civile na sjeveroistoku Nigerije.