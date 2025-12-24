Britanska vlada saopštila je da je "u potpunosti posvećena poštovanju prava na slobodu govora", nakon što je jednom od vodećih aktivista u borbi protiv mržnje i dezinformacija na internetu zabranjen ulazak u Sjedinjene Države.

Izvor: YouTube/WFAA

Riječ je o Imran Ahmedu, direktoru Centra za suzbijanje digitalne mržnje (CCDH), koji je jedan od pet Evropljana koje su SAD sankcionisale.

Optužbe Vašingtona i poruka Trampove administracije

Američki državni sekretar Mark Rubio optužio je petorku da predvode "napore prisiljavanja američkih platformi da kažnjavaju stavove kojima se oni protive".

Administracija predsjednika Donalda Trampa signalizirala je da bi sankcije mogle biti praćene dodatnim mjerama, koje bi potencijalno mogle biti usmjerene i na političare ili državne zvaničnike.

Ahmed, koji dolazi iz Mančestera, povezan je sa visokim funkcionerima britanskih laburista. Ranije je radio kao savetnik bivšeg ministra spoljnih poslova u senci Hilarija Bena, sadašnjeg ministra za Sjevernu Irsku.

Na mestu direktora CCDH-a ranije je bio i Morgan Meksini, šef kabineta britanskog premijera Keir Starmer.

Reakcija Londona

Portparol britanske vlade poručio je da je "Ujedinjeno Kraljevstvo u potpunosti posvećeno poštovanju prava na slobodu govora".

"Iako svaka zemlja ima pravo da postavlja sopstvena vizna pravila, mi podržavamo zakone i institucije koje rade na tome da internet bude oslobođen najštetnijeg sadržaja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da "platforme društvenih medija ne bi smele da se koriste za širenje sadržaja seksualnog zlostavljanja djece, podsticanje mržnje i nasilja, niti za širenje lažnih informacija i video-snimaka u te svrhe".

Upozorenja stručnjaka

Džonatan Hol, nezavisni britanski recenzent zakonodavstva o terorizmu, ocenio je da je uvođenje američkih sankcija "značajan potez".

On je za Times Radio rekao da su "sankcije obično rezervisane za zaista ozbiljna spoljnopolitička pitanja, kada zemlja smatra da su njeni vitalni interesi ozbiljno ugroženi ili da je globalni poredak doveden u pitanje".

Dodao je da će ova odluka "poslati zaista ogromnu poruku zastrašivanja svima ostalima koji trenutno raspravljaju o toj temi".

Sukob sa Maskom i širenje spiska sankcionisanih

U oktobru 2024. godine Ilon Mask objavio je "rat" CCDH-u, nazivajući ga "kriminalnom organizacijom". Ahmed je tada za Guardian izjavio da će "neumorno" nastaviti svoj rad.

Britanka Kler Melford, koja vodi Globalni indeks dezinformacija, takođe je identifikovana kao jedna od pet Evropljana kojima je zabranjen ulazak u SAD.

SAD: Nećemo tolerisati cenzuru

Ova odluka deo je šire kampanje Trampove administracije protiv stranog uticaja na slobodu izražavanja na internetu, pri čemu se koriste imigracioni zakoni, a ne regulacija platformi ili klasične sankcije.

"Trampova administracija više neće tolerisati ovu nečuvenu eksteritorijalnu cenzuru", napisao je Rubio na mreži X.

Sara Rodžers, zamenica američkog državnog sekretara zadužena za javnu diplomatiju, poručila je: "Niko od sankcionisanih trenutno nije zvaničnik Ujedinjenog Kraljevstva ili EU, ali znamo da strani državni funkcioneri aktivno ciljaju Sjedinjene Države".

Oštre reakcije iz Evropske unije

Među sankcionisanima su i bivši evropski komesar Thierry Breton, kao i Ana-Lena fon Hodenberg i Žozefin Balon iz njemačke nevladine organizacije HateAid.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta poručili su da će Evropska unija štititi slobodu govora.

"Sloboda govora je temelj naše snažne i žive evropske demokratije. Ponosni smo na nju. Štitićemo je", napisala je fon der Lajen na mreži X.

Kosta je odluku Vašingtona ocenio kao "neprihvatljivu među saveznicima, partnerima i prijateljima", ističući da "EU čvrsto stoji u odbrani slobode izražavanja, pravednih digitalnih pravila i svog regulatornog suvereniteta".

Makron: Neprihvatljivo zastrašivanje

Francuski predsjednik Emanuel Makron osudio je sankcije, optužujući SAD za "zastrašivanje i prisilu sa ciljem potkopavanja evropskog digitalnog suvereniteta".

"Pravila koja uređuju digitalni prostor Evropske unije ne određuju se van Evrope", poručio je Makron, dodajući da će Francuska, zajedno sa Evropskom komisijom i partnerima iz EU, "nastaviti da brani digitalni suverenitet i regulatornu autonomiju Evrope".