Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Na predlog ministra odbrane, Dragana Krapovića, Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore, na osnovu koje će pripadnicima Vojske koji su tokom ljeta ove godine bili angažovani na gašenju požara biti isplaćen dodatak na zaradu za poseban doprinos u izvršavanju zadataka u okviru treće misije: “ Pomoć drugim institucijama”.

Dopunama Uredbe predviđena je mogućnost da se, na obrazloženi predlog načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, profesionalnim vojnim licima, kao i civilnim licima u službi u Vojsci Crne Gore, jednom godišnje isplati dodatak za poseban doprinos u okviru misije Vojske „Pomoć drugim institucijama“, u visini do 30 obračunskih vrijednosti koeficijenta.

Na ovaj način stvorene su pravne pretpostavke da se u okviru zarade za decembar mjesec izvrši isplata dodatka za pripadnike Vojske koji su bili angažovani tokom požarne sezone.

Visina dodatka određena je saglasno obimu i vrsti angažovanja pripadnika Vojske.

Povodom ove odluke, zamjenik premijera Aleksa Bečić poručio je da je riječ o simboličnoj, ali važnoj poruci države prema pripadnicima Vojske Crne Gore i njihovim porodicama, uz želju da im predstojeći praznici budu srećni i uspješni.