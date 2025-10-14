Gole butine i dekolte za desetku: Objava Mirke Vasiljević podigla prašinu, a jednu stvar niko nije očekivao od nje

Glumica Mirka Vasiljević objavila sliku koja je mnoge ostavila bez teksta
Glumica Mirka Vasiljević, partnerka Vujadina Savića, koji je donedavno bio član stručnog štaba Crvene zvezde, dugo je odolijevala da otvori Instagram i dijeli privatne trenutke sa javnošću.
Nedavno je to ipak učinila, za kratko vrijeme zaradila veliki broj pratilaca, a potom počela da dijeli klipove sa snimanja, iz privatnog života, ali i smiješne videe sa legarnom Sekom Sablić, s kojom je igrala u hit seriji "Ljubav, navika, panika".
Sada je na Mirkinom storiju osvanula drugačija slika, na kojoj je vidimo dok popravlja šminku, obučena u crnu, dugu, haljinu. Kroj haljine je otkrio njenu savršenu figuru, šlic do pola butine i dekolte, ali i činjenicu da ispod ovako elegantne toalente - nosi patike!
Pogledajte:Izvor: Instagram printscreen/ vasiljevic_mirka