Snažna erupcija vulkana Kilauea, tokom koje su fontane lave dostizale visinu i do 430 metara, naglo je okončana tokom noći poslije gotovo šest sati neprekidne aktivnosti, a milioni kubnih metara užarene mase prekrili su veći dio dna kratera Halemaumau.

Izvor: USGS webcam/Hawaii Volcano Park / Zuma Press / Profimedia

Epizoda izbacivanja lave na vulkanu Kilauea završena je rano jutros, poslije skoro šest sati neprekidne aktivnosti unutar kratera Halemaumau, saopštila je Opservatorija za vulkane Havaja.

HVO navodi da je 39. epizoda aktuelne erupcije na vrhu vulkana naglo okončana u 2.13 časova ujutru, svega tri minuta nakon prestanka aktivnosti na sjevernom otvoru, dok je erupcija započela oko 20.20 časova u utorak.

Fontane lave visoke i do 430 metara

Fontane lave iz južnog otvora dostizale su visinu i do 430 metara, dok su fontane iz sjevernog otvora bile nešto niže i dostizale gotovo 300 metara.

Prema procjenama HVO-a, tokom ove epizode izbačeno je oko 13 miliona kubnih jardi lave, koja je prekrila približno 60 do 70 odsto dna kratera Halemaumau u okviru Kaluapele, glavne kaldere na vrhu Kilauee.

Ogromna količina lave i snažna dinamika erupcije

Prosječna kombinovana stopa erupcije premašila je 250 kubnih jardi u sekundi, navode iz HVO-a.

Nakon prestanka fontana, emisije vulkanskih gasova su značajno opale, iako se očekuje da tokovi lave na dnu kratera nastave da svjetle ili se sporije pomjeraju dok se hlade i učvršćuju tokom narednih dana.

Promjene u tlu i seizmičkoj aktivnosti

Instrumenti na vrhu vulkana zabilježili su oko 26,3 mikroradijana deflacionog nagiba tla tokom erupcije, nakon čega je uslijedio brz prelazak u inflaciju i smanjenje seizmičkog podrhtavanja u trenutku završetka epizode, saopštila je opservatorija.

Erupcije kratkog trajanja, bez širenja aktivnosti

Od kada je erupcija na vrhu Kilauee započela 23. decembra 2024. godine, većina epizoda izbacivanja lave trajala je jedan dan ili kraće, uz pauze od nekoliko dana između njih.

HVO ističe da nisu zabilježene nikakve promjene u Istočnoj niti u Jugozapadnoj rasjednoj zoni Kilauee.

Status vulkana nepromijenjen

Kilauea se i dalje nalazi na nivou upozorenja "watch“, uz narandžastu boju upozorenja za avio-saobraćaj. Sve trenutne i nedavne aktivnosti ostaju ograničene na područje samog vrha vulkana.