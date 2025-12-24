Novi propagandni video Rusije u kom evropske vlade krive Putina za sve loše postao je viralan širom svijeta. Iznenadio je mnoge Evropljane.

Izvor: YouTube printcreen

Ruska državna televizija "Russia Today" objavila je provokativan propagandni video koji prikazuje kako evropske vlade krive ruskog predsjednika Vladimira Putina za sve loše stvari koje se dešavaju na tlu Evropske unije i njenih članica. Snimak u vidu televizijske reklame postao je za kratak vremenski period viralan na društvenim mrežama, u medijima i na brojnim televizijskim kanalima.

Snimak je nastao u kontekstu katoličkog Božića koji je sjutra, u petak 25. decembra, po Gregorijanskom kalendaru. Na snimku se vidi više porodica koje slave Božić sa svojom porodicom, ali se muče sa inflacijom, visokim računima za struju i imaju oštar stav po pitanju dolaska migranata u njihovu zemlju, a snimak "im objašnjava" da je za sve kriv Putin kako to objašnjavaju evropske vlade.

It’s all because of Putin!



The Kremlin’s propaganda dump, Russia Today, is once again targeting Europe — this time in the form of a Christmas song.



The video mocks the way the European establishment allegedly blames Putin for all of Europe’s problems.

The message is…pic.twitter.com/PeRyyrIiPy — NEXTA (@nexta_tv)December 23, 2025

Moskva je ovim snimkom, ili reklamom, "ponovo targetirala Evropu" prema pisanju "Spot media" portala. Moskva želi da objasni evropskim narodima da ih njihove vlade lažu i truju propagandom da je ruski predsjednik kriv za sve.

Na snimku se vide i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Čak se u jednom momentu vidi i poznati tv voditelj iz Velike Britanije Pirs Morgan koji u svojoj emisiji takođe kritikuje Putina i "krivi ga za sve" kako se navodi u snimku koji je prikazala ruska državna televizija.

Slične propagandne snimke je Moskva već pravila i puštala Evropi od trenutka izbijanja rata u Ukrajini. U snimku iz decembra 2022, vidi se porodica koja jede svog hrčka jer nemaju za namirnice uz poruku "Srećan Božić anti-Rusi".