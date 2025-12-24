Zakon senatora Džona Kornina o ekshumaciji Fernanda Kote potpisan je i stupio na snagu.

Izvor: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES / PROFIMEDIA

Novi zakon koji je potpisao američki predsjednik Donald Tramp nalaže uklanjanje posmrtnih ostataka navodnog serijskog ubice sa Nacionalnog groblja Fort Sam Houston, gdje je sahranjen još od 1984. godine.

Fernando Kota, veteran Vijetnamskog rata i osuđeni silovatelj koji je bio glavni osumnjičeni za ubistva šest žena, biće ekshumiran sa vojnog groblja u skladu sa odredbama Zakona o odobrenju nacionalne odbrane (National Defense Authorization Act), navodi se u zakonodavstvu koje je sponzorisao senator Džon Kornin.

"Nacionalno groblje Fort Sam Houston je sveto mjesto vječnog počinka za više od 170.000 poštovanih veterana i njihovih porodica, i bilo bi uvreda za svakog od njih dozvoliti da Fernando Kota, osuđeni silovatelj i navodni serijski ubica, ostane sahranjen među takvim herojima", rekao je Kornin. "Ovaj zakon s pravom nalaže sekretaru za pitanja veterana da izvrši ekshumaciju Kotinih posmrtnih ostataka sa Fort Sam Houstona, u skladu sa važećim zakonom, i donese pravdu porodicama žrtava."

Pozadina slučaja

Kota, koji je služio u američkoj vojsci tokom Vijetnamskog rata, suočio se sa višestrukim optužbama za seksualno zlostavljanje tokom povratka u civilni život u Kaliforniji.

Postao je glavni osumnjičeni za ubistva šest žena prije nego što je 1984. godine izvršio samoubistvo, u trenutku kada je policija pokušavala da ga zaustavi tokom saobraćajne kontrole.

Nakon Kotine smrti, istražitelji su pronašli uznemirujuće dokaze. Policija je u njegovom kombiju pronašla drvenu kutiju sa tijelom mlade žene, a pretres njegove kuće otkrio je mali ormar koji je, kako se navodi, korišćen za mučenje žrtava.

Inicijativa za zakonodavnu akciju

Zalaganje za uklanjanje Kotinih posmrtnih ostataka započelo je kada je sin Tereze Sander, jedne od Kotinih navodnih žrtava, pokrenuo peticiju kojom je pozvao Kongres da reaguje.

Sin je odbio da daje izjave za medije nakon usvajanja novog zakona.

Ministarstvo za pitanja veterana još nije objavilo vremenski okvir za proces ekshumacije, ali je kancelarija senatora Kornina za KSAT navela da postupak ne bi trebalo da traje duže od godinu dana.