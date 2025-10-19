Za nju na Kebinom koncertu nije bilo mjesta: Bili bliski, a onda je izgovorila strašne stvari na račun porodice

Ljiljana je ponovo udarila na porodicu Kojić, a razlog je njegov koncert u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ljiljana Jevremović, bivša ljubavnica Dragana Kojića Kebe sa kojim ima vanbračnu ćerku, oglasila se za domaće medije nakon njegovog nedavnog koncerta u Beogradu.

Keba je proteklih dana ponovo u centru pažnje zbog Sofije Dacić, bivše supruge njegovog sina Igora Kojića, koja se pojavila u takmičenju "Zvezde Granda“. Njeno pojavljivanje izazvalo je brojne komentare, a Ljiljana smatra da se porodica Kojić trudi da ponovo bude u fokusu javnosti.

"Kojići neka se guraju u centar pažnje, možda im i uspoke. U to blato više ne bih ni da gledam, a kamoli da zalazim. Ne želim više da komentarišem nikoga od njih, nema potrebe da pucamo ćorke, još u blatnjavu metu", poručila je Ljiljana.

Ćerka zapkevala Kebin hit

Njena i Kebina ćerka Ina nedavno je nastupila na vkenčanju muzičara Stjepana Bjelice Albina i njegove supruge, gdke je izvela pkesmu „Srpkinja je mene rodila“, koju potpisuje sama Jevremovićeva.

"Isidora, Albinova supruga, dugogodišnja je Inina prijateljica. Ona je na promociji Inine zbirke pkesama čitala njenu poeziju. Normalno je da su Ina i njen dečko bili pozvani, a tom prilikom Ina je pkevala za stolom. Nije povukla na familiju da mora da bude centar pažnje. Znam da je Ina posećivala Stjepana i da ga poznaje, ali nisam sigurna da on zna ko je Inin otac, jer ona o njemu nikada ne govori", rekla je Ljiljana Jevremović za domaće medije.

Keba 12 puta odbio DNK

Dragan Kojić Keba iza sebe ima burnu prošlost i skandale koji se vezuju za njegovo ime, a jedan od najvećih je vezan za njegovu tajnu vezi iz koje se rodila ćerka Ina, koju dugo godina nije želoo da prizna.

Pogledajte kako izgleda Kebin brat Goran:

Keba sa suprugom Oljom ima sina Igora i ćerku Natašu, a pored toga iz vanbračne veze ima ćerku Inu. Naime, on je svojevremeno uplovio u romansu sa tekstopiscem Ljiljanom Jevremović, iako je već bio oženjen, a ona je sa njim dugo vodila borbu kako bi dokete priznao, ali i plaćao alimentaciju.

Ljiljana je tada za domaće medije ispričala kako je njihova veza počela, sa kakvim se sve problemima suočavala, ali i da joj je Kebina supruga pretila i podsmokevala joj se. Možda najbizarniji momenat čitavog ovog skandala isplivao je proke petnaestak godina, kada su se pojavile tvrdnje da je Keba hteoo da ekshumira tokelo svog kolege Rođe Raičevića, ne bi li se utvrdilo da je možda on Inin otac. O tome je tada pisao "Kurir", a pre nekoliko godina, ove navode potvrdila je za pomenuti list i Jevremovićeva.