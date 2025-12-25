Sud je prihvatio navode Višeg državnog tužilaštva da je Mario Milošević direktni izvršilac ubistva.

Pred podgoričkim Višim sudom izrečena je presuda od ukupno 60 godina zatvora u postupku koji se vodio protiv Marija Miloševića, Vukana Vujačića i Igora Mašanovića, osumnjičenih za povezanost sa ubistvom Radomira Đuričkovića.

Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović, prenosi Dan.

Mario Milošević osuđen je za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu na 30 godina i za nedozvoljeno držanje oružja dvije godine zatvora. Po zakonu osuđen je na jedinstvenu kaznu od 30 godina zatvora.

Vukan Vujačić i Igor Mašanović osuđeni su za teško ubistvo u saizvršilaštvu na po 15 godina zatvora. Mašanović i Vujačić su oslobođeni optužbi za nedozvoljeno držanje oružja.

Kako je sudija Veljko Radovanović naveo, utvrđeno je da su optuženi ovo djelo uradili s umišljajem.

Stav suda je da je nesumljivo utvrđeno da su optuženi putem saizvršilaštva počinili krivično djelo teško ubistvo.

Sudija je naveo da to proizilazi iz materijalnih dokaza, posebno ističući DNK koji je pronađen na novčanicama kojima je, kako je sud naveo, kupljeno vozilo koje je korišćeno za izvršenje ovog ubistva.

"Sud je cijenio stav odbrane da novčanice nisu podobne za vještačenje jer idu iz ruke u ruku. Sud je našao da taj stav nije osnovan jer je na više predmetnih novčanica nađen DNK, pa se tu nisu slučajno našle", kazao je, između ostalog, sudija Radovanović.

Sud je presudu zasnovao i na iskazu svjedoka oštećenog Milorada Radulovića.

Sud nije prihvatio tvrdnje tužilaštva da se predmetne noći u vozilu našao Vujačić. Sudija je naveo da za to nema ni jedan dokaz, ali da Vujačić jeste doprinjeo izvršenju ovog krivičnog djela.

Kao otežavajuću okolnost za optužene u odmjeravanju kazne sud je naveo raniju osuđivanost. A kao olakšavajuću u odnosu na Mašanovića i Vujačića njihovu životnu dob u vrijeme izvršenja djela.

Na ovu presudu odbrana ima mogućnost ulaganja žalbe.

Ključan svjedok i njegova tri različita iskaza:

U završnim riječima na prethodnom ročištu viša državna tužiteljka Irena Burić zatražila je da sud osudi optužene na dugotrajne i najviše kazne. Sa njom je bio saglasan zastupnik oštećene porodice Đuričković, Damir Lekić.

Nasuprot njima advokati iz redova odbrane su tada sudu zatražili da izrekle oslobađajuću presudu. Dok je na tom ročištu tužiteljka tvrdila da su optužbe potvrđene dokazima i iskazom svjedoka oštećenog Milorada Rdaulovića, odbrana je ukazala na sumnju u podmetanje i istakla da je svjedok tri puta davao različite iskaze. Odbrana je tada naglasila da smatra da je iskaz Radulovića dokaz na osnovu kojeg sud ne može da donese osuđujuću presudu, a i ukoliko je donese da će sud biti u situaciji da ne može da obrazloži presudu zbog kontradiktornosti u iskazima ovog svejdoka. Advokati sa na prethodnom ročištu istakli da se u optužnici vidi da ovom svjedoku ni tužilaštvo ne vjeruje.

Navodi istrage:

Podsjećamo, Milošević, Mašanović i Vujačić optužnicom Višeg državnog tužilaštva se terete da su umješani u ubistvo Đuričkovića koje se dogodilo 10.oktobra 2016. i da su tada doveli u opasnost život Milorada Radulovića. Milošević je, prema navodima optužnice, označen kao direktni izvršilac ubistva.

Kako je navedeno optužnicom, okrivljeni su za 2.100 eura kupili vozilo „reno megan" koje je korišćeno prilikom ubistva, konkretno da je optuženi Vujačić preuzeo vozilo 9. oktobra 2016. u Podgorici. Dalje se navodi da su 10. oktobra u Cetinju pratili kretanjeg Đuričkovića, sačekali ga da uđe u vozilo u Ulici IV proleterske u blizini lokala „Konoba".

" U tom trenutku okrivljeni Milošević je ispalio dva projektila u pravcu Đuričkovića, kod koga je dan kasnije nastupila smrt usljed zadobijenih rana", navodi se u optužnici, prenosi Dan.

Oni su, kako se dalje navodi, pobjegli seoskim putem i zapalili vozilo u kojem su ostavili i automatsku pušku iz koje je pucano.