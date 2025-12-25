Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović kazao je da je komandant Mornarice, komodor Darko Vuković, udaljen sa dužnosti isključivo na njegov predlog i isključivo u skladu sa Zakonom.

Izvor: Ministarstvo odbrane Crne Gore

Ni po čijem nalogu, ni pod čijim pritiskom, niti kao rezultat bilo kakvih ličnih ili institucionalnih nesuglasica, dodao je Vuksanović i najoštrije demantovao tvrdnje da je ova odluka posljedica navodnog sukoba, prenose Vijesti.

"To je neistina. Jer kada bi to bilo tačno, onda bi značilo da načelnik Generalštaba djeluje po političkim zahtjevima, a ne po Ustavu, zakonu i profesionalnoj savjesti", naveo je Vuksanović u saopštenju za javnost.

On je poručio da Vojska Crne Gore nije ničija politička ispostava, niti prostor za pritiske, ucjene i konstrukcije.

"Ona je institucija časti, hijerarhije i zakona. Odluke koje donosim donosim hladne glave, čiste savjesti i sa punom sviješću o odgovornosti koju nosi uniforma koju nosim. Ko god pokušava da ovu zakonitu odluku predstavi kao lični obračun ili politički akt, ne napada mene napada princip civilno-vojne ravnoteže, profesionalnu autonomiju Vojske i samu državu. Na to neću pristati. Nikada", kazao je Vuksanović.