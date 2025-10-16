Kebina bivša snajka završila dvije škole: Otkriveni detalji o Sofiji Dacić koje niko nije znao, evo šta je po zanimanju

Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, doslovno je ostavila mnoge bez teksta kada se pojavila na sceni Zvezda Granda i zapjevala pred bivšim svekrom

Prošle nedelje članovi žirija Zvezda Granda, ali i gledaoci kraj malih ekrana, ostali su bez teksta kada je na binu ovog muzičkog takmičenja stala Sofija Dacić, bivša žena Igora Kojića i bivša snaja Dragana Kojića Kebe.

Sofija je bivšem svekru rekla "Dobro veče, čika Dragane", nakon čega je usledio njegov komentar o njenom pevačkom umeću, ali i onaj "nekad snaja, sada takmičarka"

Njen nastup je postao viralan na mrežama, a ispod tog videa samo se nižu komplimenti.

Poslušajte njen nastup:

Sofija je sada otkrila otkud ona tu i kako se odlučila za pevanje. Ona je po zvanju inženjer, a evo kako se obrazovala u muzici.

"Završila sam dve niže muzičke škole, etno pevanje i flautu. Etno pevanje je moja ljubav od malena, 10 godina sam išla kod Bilje Krstić na vokalnu radionicu, to mi je najlepši deo života", rekla je Sofija i dodala: " Ljubav je potekla od malena. Moja majka je sa Kosova i to su prve pesme koje sam ja učila, to mi je najviše sviđa. Ponekad uzmem flautu, ali retko. Počela sam gitaru da učim, pa kad nemam nokte prvo uzmem nju", otkrila je Sofija gostujući na Nova TV.

Keba o Sofiji u Zvezdama Granda

"Dobro veče, čika Dragane, za mene će on uvek biti i ostati čika Dragan". "Nisam imala tremu od Kebe, od njega imam najmanju, već sam pevala pred njim, i Igor zna da peva", spomenula je Sofija bivšeg na bini Zvezda Granda.

Evo šta je na sve to odgovorio bivši svekar:

"Kredibilitet ovog žirija nikada nije doveden u pitanje, uvek ćemo ga raditi bez obzira ko je kome šta. Život piše romane, nekad snajka, sada takmičarka. Prošlost je prošlost, sve što je bilo, bilo je lepo. Video sam na spisku pre emisije, nisam nikome hteo da kažem. To nije problem, na bini si za mene kao svaka druga takmičarka. Mislim da si zaslužila više da nego ne. Oseća se neiskustvo, ali video sam i pogled straha, pretvori tremu u snagu. Treba vežbe još, nije loše i budi sigurnija".

