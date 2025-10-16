logo
"Rekla je da bi voljela da joj Keba bude mentor?": Igor prokomentarisao učešće bivše žene u "Zvezdama Granda"

Autor Ana Živančević
0

Igor Kojić prvi put je progovorio o Sofiji Gačić nakon razvoda.

Igor prokomentarisao učešće bivše žene u "Zvezdama Granda" Izvor: Instagram printscreen / sofijakosofija

Sin Dragana Kojića Kebe, Igor, prokomentarisao je učešće svoje bivše supruge Sofije Gačić u "Zvezdama Granda". On joj je poželio sve najljepše i istakao da nije ispratio sve emisije.

Pogledajte fotografije Igora i Sofije:

"Čuo sam za to, nisam ispratio, ne, nisam imao vremena, nisam bio u zemlji. Sofiji želim sve najljepše, u svakom slučaju. Rekla je da bi voljela da joj Keba bude mentor? Kako god, što da ne. Svu joj sreću želim. Dara je rekla da imam dobar ukus za žene? Pa, hvala joj... (smeh) Ne pratim te stvari, imam svoj život", rekao je Igor.

"Dobro veče, čika Dragane"

Podsjetimo, Sofija se u "Zvezdama Granda" pojavila u crnoj glamuroznoj haljini sa perjem i dekolteom, a svi su gledali u njene izvajane noge. Ona je otpjevala pjesme "Dodiri od stakla" i "Taj život moj" za koje je dobila pet glasova žirija i dva ne.

"Dobro veče, čika Dragane, za mene će on uvjek biti i ostati čika Dragan". "Nisam imala tremu od Kebe, od njega imam najmanju, već sam pjevala pred njim, i Igor zna da pjeva", spomenula je Sofija bivšeg.

