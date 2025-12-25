Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je tokom prethodne noći oborilo 141 ukrajinski dron, uključujući devet na putu ka Moskvi, dok su napadi zabilježeni i u Krasnodarskom kraju.

Izvor: X/@dedzaebal/Printscreen

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći između 24. i 25. decembra oborilo 141 ukrajinski dron, navodeći da je devet bespilotnih letjelica presretnuto na putu ka Moskvi. U trenutku objave nisu bili dostupni snimci dronova, piše Kyiv Post.

Serija objava gradonačelnika Moskve

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin tokom noći se u više navrata oglašavao povodom presretanja ukrajinskih dronova. Prvu objavu imao je u srijedu oko 20 časova, kada je naveo da je napad odbijen. U 23.35 po lokalnom vremenu saopštio je da su snage protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane "uništile dron na putu ka Moskvi".

Nešto prije dva sata ujutru izvijestio je da je sistem PVO "uništio četiri drona koja su napala Moskvu", a samo 14 minuta kasnije dodao je da su oborena "još dva neprijateljska drona". Uslijedile su još dvije objave o odbijenim napadima, pri čemu je Sobjanin u svakoj naveo da "hitne službe rade na mjestu pada", iako rusko Ministarstvo za vanredne situacije nije objavilo nikakve informacije o napadima.

Ukupno 141 dron širom zemlje

Rusko Ministarstvo odbrane je na kraju saopštilo da je ukupno 141 ukrajinski dron oboren širom zemlje u periodu od srijede u 23 časa do četvrtka u 7 sati po moskovskom vremenu. Prema njihovim navodima, devet dronova oboreno je iznad Moskovske oblasti, dok je većina, 62 letjelice, navodno srušena iznad Brjanske oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom.

Poslednji potvrđeni ukrajinski napad dronovima na Moskvu dogodio se 11. decembra, kada je, prema ruskim tvrdnjama, oboreno 36 bespilotnih letjelica koje su se približavale glavnom gradu. Zbog toga su glavne moskovske aerodrome na sedam sati obustavile sve letove.

Dronovi napali rusku luku Temrjuk, izbio veliki požar

U noći između 24. i 25. decembra dronovi su napali luku u ruskom gradu Temrjuku, u Krasnodarskom kraju, kada je izbio veliki požar na rezervoarima za gorivo, piše *Ukrajinska Pravda*.

Prema saopštenju Operativnog štaba Krasnodarskog kraja, požar se proširio na površinu od oko 2.000 kvadratnih metara. "Dva rezervoara za skladištenje goriva zapalila su se kao rezultat napada bespilotne letjelice na luku u Temrjuku", navodi se u zvaničnom izvještaju.

Na terenu su angažovane jake vatrogasne snage. "Sedamdeset vatrogasaca i 18 vatrogasnih vozila učestvuje u gašenju požara, uključujući i pripadnike Ministarstva za vanredne situacije Krasnodarskog kraja", dodaje se u saopštenju.

Ovo nije prvi napad na ovu lokaciju tokom mjeseca. Podsjetimo, dronovi su luku u Temrjuku napali i u noći između 4. i 5. decembra, kada je takođe pričinjena šteta i izbio požar.