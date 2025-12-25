Od specijalnih tužilaca u SDT-u iz te 2019. su početkom ove godine bili Živko Savović, Sanja Jovićević, Nataša Bošković i Ljiljana Lakić.

Iz tima Specijalnog državnog tužilaštva sa početka 2019. godine, kada je njime rukovodio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, početkom ove godine je polovina specijalnih tužilaca i dalje bila na bitnim funkcijama, odnosno četiri specijalna tužioca su bila u SDT-u, a dva specijalna tužioca su na pozicijama u Vrhovnom državnom tužilaštvu, saopštili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP), prenosi CdM.

Kako oni navode, u dokumentu pod nazivom “Kako je propao veting u crnogorskom pravosuđu”, Akcija za socijalnu pravdu bavi se koracima koje su crnogorske vlade, počev od pada Demokratske partije socijalista na jesen 2020. godine najavljivale i šta su (ne)preduzimale radi provođenja vetinga u sudstvu i tužilaštvu, pa sve do perioda pozne jeseni 2025. godine, kada je postalo jasno da veting na najavljene načine neće biti sproveden.

Dio dokumenta, dodaju, odnosi se na kretanje tužilaca i sudija tokom perioda 2019-2025 godina, na svim nivoima hijerarhije.

“SDT je početkom 2019. godine imalo 13 tužilaca, uključujući i Milivoja Katnića kao tada glavnog specijalnog državnog tužioca, a koji je u međuvremenu uhapšen. Početkom ove godine SDT je imalo ukupno 16 tužilaca i njime od 2022. godine rukovodi Vladimir Novović“, navode iz ASP-a, piše CdM.

Od specijalnih tužilaca u SDT-u iz te 2019. su početkom ove godine bili Živko Savović, Sanja Jovićević, Nataša Bošković i Ljiljana Lakić. U međuvremenu, sajt SDT-a pokazuje da u ovom mjesecu među specijalnim tužiocima više nema Živka Savovića, dok je Ljiljana Lakić ranije upućena u Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu.

“Specijalna tužiteljka Sanja Jovićević u javnosti je najviše poznata po tome da je zastupala optužnicu za slučaj „Telekom“, koja nije ishodovala krivicom optuženih (korupcija u ovom slučaju je dokazana u Sjedinjenim Državama), kao i da je odbacila krivičnu prijavu protiv bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića u poznatom slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, za šta je SDT ponovo pokrenuo postupak. Juče je u sudnici kao svjedok izjavila da bi ponovo odbacila tu krivičnu prijavu”, saopštili su iz ASP-a.

Kako su kazali, za specijalnu tužiteljku Natašu Bošković mediji navode da su je radnici jednog preduzeća optuživali da šest godina nije postupala po njihovoj krivičnoj prijavi, koja se odnosila na sumnje o teškim zloupotrebama u privrednom poslovanju. Mediji su prije dva dana objavili da je Nataša Bošković jedna od kandidata, koji su se prijavili za izbor sudije Ustavnog suda.

“Početkom 2019. godine u SDT-u su specijalni tužioci bili i Veljko Rutović i Lidija Vukčević, a početkom ove godine oni su u VDT-u, kojim danas rukovodi Milorad Marković (za razliku od te 2019., kada je na njegovom čelu bio Ivica Stanković). Nekada specijalni, a danas tužilac u VDT-u Veljko Rutović najviše je u javnosti poznat takođe kao jedan od tužilaca za aferu „Telekom“, ali i da je odbacivao prijave koje su iznimno zanimale građane, poput one o dokapitalizaciji Elektroprivrede Crne Gore ili u jednom slučaju protiv bivšeg direktora policije Veselina Veljovića (danas se Veljoviću sudi za druga krivična djela)”, kazali su iz ASP-a, prenosi CdM.

Tužiteljka Lidija Vukčević, kako su naveli, se u javnosti najviše pominjala po zastupanju optužnica u slučajevima Deportacije i Morinja, ali i po tome što je tražila odlaganje izvršenja kazne za Miloša Marovića, sina Svetozara Marovića, koji je u međuvremenu bio postao nedostupan nadležnim crnogorskim organima, a takva situacija je i danas.

“Od trinaestočlanog tima SDT-a sa početka 2019. godine dvoje je danas pod ozbiljnim optužbama i sudi im se, a treći specijalni tužilac je osuđen. Tako je Milivoje Katnić u pritvoru i sudi mu se za veći broj krivičnih djela, uključujući kriminalno udruživanje, dok se Saša Čađenović od optužbi za ista krivična djela brani sa slobode, nakon što je preko godinu i po proveo u pritvoru. Negdašnja specijalna tužiteljka Lidija Mitrović je u maju ove godine pravosnažno osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Njoj je suđeno bez određivanja pritvora, a krajem prošlog mjeseca se saznalo da punih sedam mjeseci od pravosnažnosti presude nije ni upućena na izdržavanje kazne, čije je odlaganje tražila tek nedavno, ali nema više detalja”, kazali su.

Stojanka Radović i Mira Samardžić, nekdašnje tužiteljke u SDT-u, kada je njim rukovodio Milorad Katnić, otišle su u penziju.

“Prva je zastupala brojne bitne slučajeve, ali je poslednjih godina u medijima najviše poznata po prepisci sa svojom kumom Vesnom Medenicom, koju je kao sudiju informisala o određenim predmetima (iako su suprotne strane u krivičnom procesu). Vesna Medenica je u međuvremenu na optuženičkoj klupi. Druga penzionisana tužiteljka ostala je upamćena po ogromnom broju zaključenih sporazuma o priznanju krivice sa licima optuženim za najteže oblike kriminala ili visoke korupcije, a prije dva dana je Mira Samardžić, kao svjedok na suđenju svom bivšem šefu Miloradu Katniću, na većinu pitanja o detaljima predmeta, kako su prenijeli mediji, odgovarala sa ’ne mogu da se sjetim’”, piše dalje u saopštenju.

U SDT-u su početkom 2019. godine bile i tužiteljke Marija Raspopović i Tatjana Žižić, koje su, kako su istakli iz ASP-a, nekoliko godina kasnije podnijele ostavke i konstatovan im je prestanak funkcija.

“Sadašnji tim glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića početkom ove godine ima veći broj novih lica, od kojih je dio upućen iz podgoričkog Osnovnog tužilaštva, a pojedini specijalni tužioci su to postali izborom”, zaključili su.