U Novom Sadu za nekoliko dana obijeno je više od 20 automobila, uglavnom taksi vozila, a policija intenzivno traga za serijskim počiniocem.

Izvor: Instagram/192.rs

U Novom Sadu pojavio se serijski razbojnik koji u kratkom vremenskom periodu obija automobile i krade sve što zatekne u vozilima, prenosi stranica 192_rs.

Za svega nekoliko dana obijeno je više od 20 automobila, a najčešće mete su taksi vozila. Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca, odnosno počinilaca. Građani koji imaju bilo kakve informacije mogu ih prijaviti pozivom na broj 192 ili lično u najbližoj policijskoj stanici.