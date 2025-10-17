"Moje srce je zauzeto": Kebina bivša snajka iznijela detalje odnosa sa Igorom Kojićem

Sofija Dacić progovorila je o odnosu sa Igorem Kojićem.

Bivša žena Igora Kojića, Sofija Dacić, progovorila je o svom učešću u "Zvezdama Granda", kao i činjenici da je Dragan Kojić Keba deo žirija.

Pogledajte fotografije Sofije Dacić:

"Nisam razmišljala o tome, bilo mi je okej. Pred njim sam već pjevala, pa mi je možda zbog toga i bilo lakše, ali svakako mi je bilo prijatno", rekla je Sofija Dacić za Grand i dodala:

"Uvjek može bolje, ali ja sam prezadovoljna, uživala sam i publika je bila divna, tako da ništa ne bih mijenjala, iskreno", rekla je ona.

Otkrila je zbog čega se prijavila za takmičenje.

"Kao mala sam bila u 'Nekim novim klincima' i to mi je oduvjek bila želja, tako da je to bio logičan splet okolnosti. Na početku je bilo malo treme, pogotovo kada tek počinje prva pjesma, jer ja nemam puno iskustva. Kako je vrijeme odmicalo, meni je bilo sve ljepše i ljepše", priznala je ona.

"U super smo odnosima"

Istakla da je u dobrim odnosima sa Draganom Kojićem Kebom.

"U super smo odnosima, nemam nikakve zamjerke i znam da to neće uticati na takmičenje. Vidjeli ste da mi je Dragan čak dao glas, tako da, pozdrav", rekla je ona.

Otkrila je koga bi izabrala za mentora da Dragan Kojić Keba nije član žirija.

"Izabrala bih Đorđa Davida, zato što je u pop-rok fazonu i to bi mi najviše odgovaralo", istakla je Sofija.

"Moje srce je zauzeto"

Za kraj je progovorila i o bivšem suprugu Igoru Kojiću.

"Ne bih o tome, ali moje srce je zauzeto odavno, ja možda nisam, i tako će ostati. Igor je jedan divan momak i nemam nijednu ružnu riječ da kažem za njega", rekla je Sofija Dacić za Grand.

Pogledajte fotografije Sofije Dacić i Igora Kojića: