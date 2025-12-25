Stojanović je osuđen prema optužnici po kojoj se tereti za zloupotrebu službenog položaja u slučaju šverca cigareta iz marta 2018. godine.

Izvor: Vlada Crne Gore

Bivši direktor Uprave policije Slavko Stojanović u ponovljenom postupku osuđen je na kaznu zatvora od tri godine i osam mjeseci, prenosi Dan.

Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Igor Đuričković.

Podsjećamo, presuda u ponovljenom postupku je zakazana nakon samo jednog održanog ročišta na kome su ispoštovani nalozi Apelacionog suda koji je ukinuo raniju presudu od tri godine i osam mjeseci na koliko je bio osuđen Stojanović, prenosi Dan.



Tužilac Specijalnog državnog tužilaštva Ivan Medojević je na tom ročištu izmijenio činjenični opis optužnice, navodeći da je umjesto ranije pomenute štete od 126.000 eura, država oštećena za 118.555,80 eura.

Podsjećamo, Stojanović je prvostepenom presudom Višeg suda od 28. marta 2025. bio osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora jer je, prema stavu suda, zloupotrebom službenog položaja oštetio državnu kada je 31. marta 2018. godine tražio od kolega da propuste kamion sa cigaretama bez potrebne dokumentacije.

Apelacioni sud je zatim ukinuo tu presudu i naložio ponovno suđenje.

Ponovljen postupak je završen danas izricanjem presude.

