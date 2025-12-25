Sibir se suočava sa jednim od najekstremnijih talasa hladnoće u novijoj istoriji - u Jakutiji je izmjereno čak -56 stepeni Celzijusa, dok je selo Tiksi danima zatrpano snijegom i odsječeno od svijeta.

Izvor: Profimedia

Sibir se suočava sa rekordnim hladnoćama. Temperature u Jakutiji su pale na -56 stepeni Celzijusa, a selo Tiksi je već treći dan zarobljeno u jakoj sniježnoj oluji. Škole su otkazale nastavu, vrtići su zatvoreni.

Snijeg se gomila ispred ulaznih vrata kuća, zarobljavajući mnoge u njihovim domovima. U međuvremenu, meteorolozi predviđaju da bi temperature mogle pasti i na -60 stepeni Celzijusa.

Ekstremno vrijeme u ruskom Sibiru oborilo je sve prethodne rekorde, prema podacima Zoom News-a. U Jakutiji, jednom od najhladnijih naseljenih regiona na svijetu, temperature su pale na -56 stepeni Celzijusa, što se smatra najnižom temperaturom ikada zabilježenom na Zemlji.

❄️ Ice apocalypse in Siberia



-56°C has been recorded in Yakutia — the lowest temperature on Earth right now.



According to some reports, foreign mercenaries, captured by Russian Forces recently, were already sent here to do the hard labor ❄️❄️



Happy Christmas to allpic.twitter.com/NrdUtI3sAI — Anastasia (@Nastia_7777777)December 25, 2025

Zimske temperature u ovom području obično se kreću između -40 i -50 stepeni Celzijusa, ali nešto niže temperature koje su izmjerene mogle bi biti ozbiljan razlog za zabrinutost. Jaka hladnoća direktno utiče na javno zdravlje i svakodnevne aktivnosti, jer čak i nekoliko minuta provedenih napolju može biti opasno.

"Ledena apokalipsa", kako je neviđena hladnoća opisana na portalu Neksta, dovela je život stanovnika do zastoja. Vlasti su preduzele nekoliko mjera predostrožnosti, uključujući zatvaranje škola i vrtića na neodređeno vrijeme i izdavanje strogih preporuka stanovnicima da ostanu u zatvorenom prostoru kako bi se osigurala njihova bezbijednost.

Na nekim mjestima ljudi ne mogu da napuste svoje domove. Priobalno selo Tiksi suočava se sa posebno teškim uslovima. Velika sniježna oluja pogodila je područje poslednja tri dana, prekrivajući cio region debelim slojem snijega. Snijeg je pokrio mnoge ulaze i potpuno blokirao puteve, dok su jaki vjetrovi dodatno smanjili vidljivost gotovo na nulu.

Iako mnogi ostaju zarobljeni u svojim domovima, situacija predstavlja dodatni izazov za službe hitne pomoći koje reaguju na pozive za pomoć.

Meteorolozi upozoravaju da će se ekstremni vremenski uslovi nastaviti. Očekuje se da će temperature dodatno pasti u narednim danima, dostižući i -60 stepeni Celzijusa. Lokalne vlasti su stavile službe za vanredne situacije u stanje visoke pripravnosti.