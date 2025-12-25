Ona je kazala da je u toku 2023. godine podnijeto 28 krivičnih prijava zbog sumnje u falsikat obrazovne isprave, u 2024. godini 38, a u toku 2025. godine do sada je podnijeto ukupno 88 krivičnih prijava.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Pooštravanje kaznene politike kada je u pitanju posjedovanje lažnih ili neistinitih obrazovnih isprava, rezultiralo je prvim zatvorskim kaznama za to krivično djelo, saopštila ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović.

Ona je za RTCG izjavila da je u toku 2023. godine podnijeto 28 krivičnih prijava zbog sumnje u falsikat obrazovne isprave, u 2024. godini 38, a u toku 2025. godine do sada je podnijeto ukupno 88 krivičnih prijava.

"Stav Ministarstva je da je, radi efikasne prevencije, neophodna stroga kaznena politika kada su u pitanju izvršioci ovih djela, imajući na umu da se radi o zaštiti javnog interesa. Ohrabruje činjenica da cjelokupna javnost ovih dana svjedoči pooštravanju kaznene politike kada je u pitanju posjedovanje lažnih ili neistinitih obrazovnih isprava, pa tako imamo i prve presude koje podrazumijevaju zatvorske kazne za ovo krivično djelo", saopštila je Jakšić-Stojanović.

Podcrtava da se taj resor snažno zalaže za vladavinu pravu koja je jedan od ključnih preduslova prosperitetnog društva.



"Ministarstvo će i ubuduće, u svim slučajevima gdje postoji osnov sumnje da je obrazovna isprava stečena na sumnjiv ili nezakonit način, podnositi krivične prijave nadležnim organima", kazala je resorna ministarka.

Pružaće punu podršku tužilaštvu i policiji kako bi se svi koji su prekršili zakone Crne Gore suočili sa pravdom, bez obzira na njihov status ili društvenu poziciju.