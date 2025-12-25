Mještani kažu da su šatori za koje su dobili nalog da se uklone uklonjeni i da su premješteni na drugu parcelu

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Komunalna inspekcija Glavnog grada danas je obilaskom parcele, na kojoj je planirana gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu, donijela zapisnik u kojem je konstatovano da su mještani koji protestuju pomjerili šatore, prenosi Dan.

Rok za uklanjanje četiri šatora, nisu dobili

Mještani kažu da su šatori za koje su dobili nalog da se uklone uklonjeni i da su premješteni na drugu parcelu.

U zapisniku Komunalne inspekcije se navodi da su mještani rekli da je jedan šator premješten na parceli koja pripada Opštini Zeta, dok su druga dva premještena na katastarsku parcelu broj 2914 KO Dajbabe.