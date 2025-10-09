logo
"To sam ja": Kebina bivša snajka se pojavila na sceni, nastao potpuni haos, a evo kako je pjevač reagovao

Autor Ana Živančević
0

Bivša supruga Igora Kojića, Sofija Gačić, takmiči se u "Zvezdama Granda".

"To sam ja": Kebina bivša snajka se pojavila na sceni Izvor: Instagram, Grand/printskrin

Sofija Gačić, bivša supruga Igora Kojića i bivša snajka Dragana Kojića Kebe, pojavila se kao takmičarka u "Zvezdama Granda", a njen izlazak na scenu iznenadio je sve prisutne.

Pogledajte fotografije Sofije Gačić:

Sofija je izazvala pravu pometnju među članovima žirija, a Dara Bubamara bila je vidno iznenađena kada je saznala da je riječ o bivšoj snajki Dragana Kojića Kebe.

"Pa to sam ja, ja sam isto bivša snajka", rekla je Sofija.

"Molim?", upitala je Dara u čudu.

U sve se upetljao Keba, koji je dodao:

"A to je prva snajka", rekao je Keba.

"Prva, a? A, ima i druga", gledala ga je Dara.

Keba je nakon ovih komentara lupio šakom o sto i bijesno se obratio svojim kolegama:

"Ćuti bre!"

Dara o Sofiji

"Ja nisam znala da je to Kebina snajka stvarno i ja sam je pohvalila da prelijepo izgleda i rekla sam da izgleda kao Severina (smijeh). Ona kaže ‘Pa, ja i jesam bivša snajka’, ja u šoku, u šoku! Onda sam zaključila da Kebin sin stvarno ima ukusa. Keba je onako najnormalnije reagovao, čak nikome nije ni pričao", ispričala je Dara kroz smijeh i dodala

"U svakom slučaju jako lijepe stvari se dešavaju na snimanju, sve je onako spontano i opušteno. Svi me poštuju i cijene", rekla je ona za Grand.

