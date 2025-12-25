Čuveni Partizanov košarkaš je rođak igraču koji sada nosi crno-bijeli dres.

Legendarni Partizanov košarkaš Aleks Marić (41), svojevremeno najbolji centar Evrolige u crno-bijelom dresu, rođak je aktuelnom plejmejkeru crno-bijelih Arijanu Lakiću (25).

Lakić je rodom iz Benkovca u Hrvatsijkoj i spletom okolnosti u toj zemlji je ostavio značajan igrački trag, nastupajući za Zadar dvije godine pre dolaska u Partizan.

Rođen je u Beogradu i odmalena je sanjao da igra za crno-bijele zbog svog rođaka.

"Sa tatine strane mi je rod. Meni je to zadovoljstvo i čast mi je što sam dio Partizana, gdje sam pre 15 godina... Imam i slike kada smo se on i ja slikali prije 15 godina. Gledao sam to i sanjao, dao je i patike mom bratu i meni, po broj '51 i po'. Imamo ih deset i po godina, čuvamo ih, imamo i majice koje smo dobili od njega i poslije 15 godina sam ja na tom mjestu. I zahvalan sam jer sam dio ovoga i što mi je dio života prošao dok sam jedva čekao da dođem do ovdje i sada sam tu i cijenim taj put koji mi je omogućio da uspijem to", rekao je on u "PART + Cast"-u.

Ponikao u Zvezdi, stekao ime u Hrvatskoj

Arijan Lakić je ponikao u KK Sava iz Beograda i u Crvenoj zvezdi, u kojoj je potpisao prvi profesionalni ugovor 2018. godine. Bio je potom pozajmljen FMP-u kao član srpske U-18 reprezentacije koja je postala šampion Evrope te godine u Letoniji.

Potom je išao težim putem, preko Zadra i stanovanja u Benkovcu, nastupa za minimalnu platu, a pod vođstvom Željka Obradovića je od 2024. godine ostvario san i debitovao u Evroligi, u kojoj igra drugu sezonu u crno-bijelom.

Ko je Aleks Marić?

Aleks Marić je australijsko-srpski centar, rođen u Sidneju, ali rodom iz Knina. Nastupao je za reprezentaciju Australije i najdublji trag ostavio je u Partizanu, u kojem je 2010. proglašen za najboljeg centra Evrolige. Te godine bio je jedan od najvažnijih igrača u ekipi Duška Vujoševića koja je stigla do Fajnal-fora. Iako je proveo samo sezonu u Humskoj, ostavio je tako dubok trag da ga navijači i danas pamte po dominatnim igrama.

Igrao je posle crno-bijelih za Panatinaikos, Lokomotivu Kubanj, Makabi Tel Aviv, Galatasaraj, Gran Kanaraiju, Budućnost... Igrao je do 2017. godine i čest je gost crno-bijelih.