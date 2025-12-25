Iz UP su dodali da je postupajući tužilac koji je upoznat sa događajem kvalifikovao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i naložio da se protiv P.Đ. podnese krivična prijava.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

P.Đ. (28) iz Bara osumnjičen je da je 15. decembra podmetnuo požar na vozilu službenika Uprave carina, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da je protiv njega podnijeta krivična prijava.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', Odjeljenja bezbjednosti Bar su, preduzimajući intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju djela izvršenog 15. decembra na štetu službenika Uprave carina, identifikovali izvršioca i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu. Naime, 15. decembra oko 03.30 časova dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Bar obaviještena je od strane pomenutog oštećenog lica da je došlo do požara na njegovom putničkom motornom vozilu marke 'Renault' koji je bio parkiran na ulici ispred njegove porodične kuće u Baru. Sprovodeći intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovoga događaja u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru, policijski službenici došli su do sumnje da je požar na pomenutom vozilu izazvalo lice P.Đ. (28) iz Bara", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je postupajući tužilac koji je upoznat sa događajem kvalifikovao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i naložio da se protiv P.Đ. podnese krivična prijava.

"Sumnja se da je P.Đ. djelo koje mu se stavlja na teret, izvršio na način što je 15. decembra oko 03.30 časova, upotrebom određenog sredstva, te nakon toga dejstvom otvorenog plamena na gore pomenuto vozilo, izazvao požar od kojeg je na ovom vozilu, kao i na ogradi od porodične kuće oštećenog lica, nastala materijalna šteta. Ovom prilikom požar je zahvatio i visoku vegetaciju koja se nalazila u dvorištu ove porodične kuće, na koji je način doveden u opasnost život ili tijelo lica koja su se nalazila u kući", kazali su iz UP.