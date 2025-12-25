Novak Đoković čestitao je veliki hrišćanski praznik svima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru.

Novak Đoković u Dubaiju se sprema za početak sezone u Australiji i kao i obično, misli na svoje fanove. Svima koji slave Božić 25. decembra čestitao je veliki praznik.

"Svi koji slavite, gdje god da slavite - srećan Božić", poručio je Novak, čestitajući na brojnim jezicima.

Pogledajte 00:13 Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole

Kako sada stoje stvari, Novak Đoković će prvi turnir u 2026. godini odigrati u Adelejdu od 12. dp 17. januara i biće to "generalna proba" za Australijan open, koji će biti održan od 18. januara i trajaće do 1. februara.

Do odlaska na ta takmičenja, Novak u Dubaiju radi na svojoj pripremi i na svom tijelu, nakon što je imao niz problema sa povredama u prethodnom periodu.

"U posljednjih godinu i po povrijeđivao sam se više nego ranije, pa pokušavam da ponovo 'izgradim' svoje tijelo. Želim da uradim to tako da početak sljedeće sezone bude sjajan i da bih mogao da ispratim najbolje momke", rekao je Đoković nakon minule sezone, u kojoj nije uspio da osvoji grend slem trofej.