Izjave političara u zemljama NATO-a o blokadi ili vojnom zauzimanju Kalinjingradske oblasti Rusije predstavljaju besmislice, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„S vremena na vrijeme, najobjesniji zapadni političari daju izjave o tome kako žele da Baltičko more pretvore u unutrašnje more NATO-a. To su bolesne fantazije, zablude na temu moguće blokade Kalinjingradske oblasti. Čak su razgovarali i o nekom vojnom zauzimanju. Ove izjave jednostavno zrače i ludilom i hrabrošću“, rekla je Zaharova na konferenciji za medije.

Ona je naglasila da su rusko Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i druge odgovarajuće ustanove primorane da uzmu u obzir relevantne rizike i razviju mjere reagovanja.

„Nastavićemo da koristimo sva raspoloživa sredstva, pre svega politička i diplomatska, kako bismo osigurali nacionalne interese Rusije u Baltičkom regionu i pouzdanu zaštitu Kalinjingradske oblasti Ruske Federacije i njenih stanovnika“, istakla je diplomata.

Zaharova je dodala da povećanje vojne aktivnosti NATO-a u blizini Kalinjingradske oblasti Moskva smatra neosnovanim.

„Razvijaju se agresivni scenariji ofanzivnih dejstava protiv naše zemlje, pojačava se sankcioni pritisak na ruske ekonomske operatore.

Takođe se stvaraju dalje teškoće za neometano obezbjeđivanje života u ruskom regionu“, navela je Zaharova.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na godišnjoj konferenciji za medije izjavio da će Rusija uništavati sve prijetnje Kalinjingradskoj oblasti ukoliko se pojave. On je naglasio da bi moguća blokada ovog regiona mogla dovesti do sukoba velikih razmjera.