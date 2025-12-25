Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je ruski lider čestitao Božić Trampu i uputio mu čestitiku telegramom.

Izvor: Kremlin Press Service / Handout / AFP / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin već je čestitao Božić predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu i uputio mu čestitku telegramom, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

Osim toga, istakao je da telefonski razgovor dvojice predsednika za danas nije planiran.

"Ne može se pretpostaviti da će danas doći do razgovora sa Trampom. Danas ga neće biti. Bar zasad, takav razgovor nije planiran", napomenuo je Peskov novinarima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sinoć naciji na Badnje veče, podsjetivši na tradicionalno vjerovanje da se "nebesa otvaraju" te noći i pozvao Ukrajince da zažele jednu želju.

"Dabogda umro - svako od nas može da pomisli u sebi" kazao je Zelenski, misleći na ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenosi Kijev indipendent.

On je potom nastavio u drugačijem tonu.

"Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto veće. Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za nju. I molimo se za nju. I zaslužujemo je" rekao je Zelenski.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je božićno obraćanje predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog bilo "necivilizovano i ogorčeno", što, kako je rekao, sugeriše da je on "nestabilna osoba".

„Vidjeli smo izvještaj o zaista bizarnom božićnom obraćanju Zelenskog. Nekulturno je, ogorčeno i zvuči kao pomalo nestabilna osoba“, rekao je novinarima kao odgovor na pitanje o tome.

Dodao je da Kremlj dovodi u pitanje sposobnost Zelenskog da donosi adekvatne odluke ka političkom i diplomatskom rješenju sukoba u Ukrajini.